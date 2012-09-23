  1. بین الملل
۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۴۶

یک نظر سنجی نشان داد؛

کاهش شدید محبوبیت اولاند بین فرانسوی ها

کاهش شدید محبوبیت اولاند بین فرانسوی ها

بر اساس نظر سنجی موسسه "ایفوپ" از ماه آگوست محبوبیت رئیس جمهوری فرانسه در میان مردم این کشور حدود 11 درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از "اس اف" سوئیس بر اساس نظر سنجی اخیر موسسه "ایفوپ" برای نشریه "ژورنال دو دیمانچ" «Journal du Dimanche» تنها از ماه آگوست محبوبیت اولاند در میان مردم فرانسه حدود 11 درصد کاهش داشته است. در آگوست گذشته هنوز 54 درصد فرانسویها از اولاند حمایت می کردند و در جولای نیز 56 درصد حامی وی بودند.

اما نظرسنجی اخیر موسسه "ایفوپ" نشان می دهد که تنها 43 درصد از مردم فرانسه حامی رئیس جمهورشان هستند.

بر این اساس محبوبیت نخست وزیر فرانسه "ژان مارک آیرو" نیز به شدت کاهش پیدا کرده است. تنها 50 درصد پرسش شوندگان در نظر سنجی موسسه "ایفوپ" از وی راضی بودند که این نشان می دهد محبوبیت وی بین فرانسوی ها هفت درصد نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
 

کد مطلب 1703368

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