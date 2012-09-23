هفته دفاع مقدس پاسداشت و ارج نهادن به تمام جانفشانی هاست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اسماعلیان عصر یکشنبه در جمع مدیران این شهرستان اظهارداشت: مردم ایران با روحیه بسیجی، انسجام و ایمان خود در جبهه های نبرد حق علیه باطل در مقابل رژیم بعثی عراق ایستادند و امروز به واسطه همین آگاهی و شجاعت به الگویی برای ملل مظلوم و تحت ستم دنیا تبدیل شده اند.

وی اظهارداشت: نسل جدید اکنون با باورها و مبانی ناب انقلاب تربیت می شوند و همین امر استکبار و سایر دشمنان را به هراس انداخته است.

فرماندار سیاهکل ضمن تبریک بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی گفت: مهمترین هدف سند تحول بنیادین نهادینه کردن تعلیم و تربیت اسلامی در جامعه است.

وی همچنین با اشاره به رویکرد مثبت دولت نهم و دهم در بحث ارتقای شاخص‌ های فرهنگی و توسعه نظام تعلیم و تربیت افزود: نظام جمهوری اسلامی بهترین فرصت برای اجرایی کردن برنامه ‌های تربیتی و پرورشی است.

اسماعیلیان اظهارداشت: توجه به شعارهای سال مقام معظم رهبری به ویژه تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نشان می ‌دهد جامعه برای رسیدن به خواسته ‌های مطلوب و استاندارد، نیازمند افراد واجد شرایط است.

وی ادامه داد: معلم به عنوان عضو موثر نظام آموزشی در آموزش و القا دقیق از محتوا و اصالت پیام شعار سال می تواند نقش آفرینی و فرهنگ صحیح استفاده از تولید داخلی را توسط دانش آموزان به خانواده و سطح جامعه منتقل کند.