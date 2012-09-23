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۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۰

هفته دوازدهم لیگ برتر/

پیروزی شاگردان ابراهیم‌زاده برابر صبای قم/ نفت دوباره به صدر جدول صعود کرد

پیروزی شاگردان ابراهیم‌زاده برابر صبای قم/ نفت دوباره به صدر جدول صعود کرد

تیم فوتبال نفت تهران با پیروزی برابر تیم صبای قم دوباره به صدر جدول رقابت‌های لیگ برتر بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابت های فوتبال لیگ برتر فوتبال با برتری یک بر صفر تیم نفت تهران مقابل صبای قم در ورزشگاه تختی تهران پیگیری شد.

در این بازی که قضاوت آن را محسن ترکی بر عهده داشت تک گل بازی را هادی شکوری مدافع تیم فوتبال نفت تهران در دقیقه 79 به ثمر رساند. ایمان موسوی مهاجم تیم فوتبال نفت تهران با دریافت کارت زرد دوم در دقیقه 83 از زمین مسابقه اخراج شد.

با این برد تیم فوتبال نفت تهران 18 امتیازی شد و مجددا صدر جدول رقابت های لیگ برتر را از آن خود کرد. تیم صبای قم نیز با 14 امتیاز در رده هفتم جدول باقی ماند.

کد مطلب 1703372

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