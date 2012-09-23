به گزارش خبرگزاری مهر، فرید امیری در این رابطه اظهار داشت: به مناسبت هفته دفاع مقدس و گرامی داشت یاد حماسه آفرینان دوران جنگ تحمیلی، تمام رزمندگان و نیروهای مسلح به همراه خانواده های شان می توانند به صورت رایگان در کتابخانه های عمومی این شهرستان ثبت نام کنند.

وی همچنین از برگزاری نمایشگاه کتاب موضوعی دفاع مقدس در سطح همه کتابخانه‌های عمومی شهرستان خرم‌آباد خبر داد و گفت: در کنار این نمایشگاه، همچنین نمایشگاه عکس‌ "پایداری" را در سطح همه کتابخانه ها برپا کرده ایم که در آن عکس های ماندگار هشت سال جنگ تحمیلی به نمایش گذاشته شده است.

امیری به دیگر برنامه های اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان خرم‌آباد به مناسبت بازگشایی مدارس، دانشگاه ها و حوزه های علمیه اشاره کرد و گفت: به همین مناسبت عضویت اساتید، معلمان،طلاب، دانشجویان و دانش آموزان نیز به صورت نیم بها انجام می شود.

وی یادآور شد: هم اکنون هشت کتابخانه فعال در سطح شهرستان خرم‌آباد به مردم خدمات دهی می کنند و حدود 16 هزار نفر از جمعیت 500 هزار نفری این شهرستان عضو کتابخانه‌ها هستند.