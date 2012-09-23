به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد مومن بعد از ظهر یکشنبه در دیدار استاندار قم با وی، ضمن تقدیر از روند خدمات رسانی به مردم در استان اظهار داشت: نیاز قم به توسعه فعالیتهای فرهنگی و همچنین رفع کمبودها روز به روز بیشتر احساس میشود و نگاه مسئولان باید در جهت عمران و آبادانی قم باشد.
عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به قم افزود: قم در قبل از انقلاب مورد ظلم رژیم ستمشاهی بوده و بعد از انقلاب هم مظلوم واقع شده بود که خوشبختانه با تدبیر معظم له روند رو به توسعه مناسبی پیدا کرده است.
نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری گفت: ما همواره مترصد فرصت جهت حمایت از عمران و آبادانی قم بوده ایم و قم و قمیها قدرشناس خدمتگزاران خود خواهند بود.
خدمت به شهر قم ضرورت دارد
استاندار قم نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه قم به عنوان جهان شهر شیعی و خاستگاه انقلاب اسلامی اظهار داشت: فضای قم با حضور علما و مراجع عظام تقلید آماده خدمت به مردم است.
کرم رضا پیریایی با تأکید بر اینکه حضور بزرگان و علما و مراجع انگیزه مسئولان را برای خدمت به مردم افزون کرده است، افزود: قم در نظام اسلامی جایگاه والا و نمونهای دارد و خدمت به این شهر ضرورت دارد.
استاندار قم با اشاره به لزوم توسعه خدمات و فعالیت گسترده در قم افزود: توان و ظرفیت ویژه قم زمینه توسعه خدمات را فراهم کرده است.
وی با بیان اینکه عنایت و توجه علما و مراجع عظام تقلید زمینه توسعه روزافزون قم را فراهم مینماید، افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته قم به سمت نیل به اهداف پیشروانه خود و جبران کمبودها حرکت میکند.
پیریایی با اشاره به همکاری و وحدت مدیران و مسئولان استان تصریح کرد: هم افزایی مدیران و مسئولان تسریع و تسهیل روند خدمات رسانی به مردم را به دنبال خواهد داشت.
آیت الله مومن تأکید کرد:
نیاز قم به توسعه فعالیتهای فرهنگی روز به روز بیشتر احساس میشود
قم - خبرگزاری مهر: عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر توجه به فعالیت های فرهنگی، تأکید کرد: نگاه مسئولان باید در جهت عمران و آبادانی استان قم باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد مومن بعد از ظهر یکشنبه در دیدار استاندار قم با وی، ضمن تقدیر از روند خدمات رسانی به مردم در استان اظهار داشت: نیاز قم به توسعه فعالیتهای فرهنگی و همچنین رفع کمبودها روز به روز بیشتر احساس میشود و نگاه مسئولان باید در جهت عمران و آبادانی قم باشد.
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