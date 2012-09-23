به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد مومن بعد از ظهر یکشنبه در دیدار استاندار قم با وی، ضمن تقدیر از روند خدمات رسانی به مردم در استان اظهار داشت: نیاز قم به توسعه فعالیت‌های فرهنگی و همچنین رفع کمبودها روز به روز بیشتر احساس می‌شود و نگاه مسئولان باید در جهت عمران و آبادانی قم باشد.



عضو فقهای شورای نگهبان با اشاره به نگاه ویژه مقام معظم رهبری به قم افزود: قم در قبل از انقلاب مورد ظلم رژیم ستمشاهی بوده و بعد از انقلاب هم مظلوم واقع شده بود که خوشبختانه با تدبیر معظم له روند رو به توسعه مناسبی پیدا کرده است.



نماینده مردم قم در مجلس خبرگان رهبری گفت: ما همواره مترصد فرصت جهت حمایت از عمران و آبادانی قم بوده ایم و قم و قمی‌ها قدرشناس خدمتگزاران خود خواهند بود.



خدمت به شهر قم ضرورت دارد



استاندار قم نیز در این دیدار با اشاره به جایگاه قم به عنوان جهان شهر شیعی و خاستگاه انقلاب اسلامی اظهار داشت: فضای قم با حضور علما و مراجع عظام تقلید آماده خدمت به مردم است.



کرم رضا پیریایی با تأکید بر اینکه حضور بزرگان و علما و مراجع انگیزه مسئولان را برای خدمت به مردم افزون کرده است، افزود: قم در نظام اسلامی جایگاه والا و نمونه‌ای دارد و خدمت به این شهر ضرورت دارد.



استاندار قم با اشاره به لزوم توسعه خدمات و فعالیت گسترده در قم افزود: توان و ظرفیت ویژه قم زمینه توسعه خدمات را فراهم کرده است.



وی با بیان اینکه عنایت و توجه علما و مراجع عظام تقلید زمینه توسعه روزافزون قم را فراهم می‌نماید، افزود: با برنامه ریزی صورت گرفته قم به سمت نیل به اهداف پیشروانه خود و جبران کمبودها حرکت می‌کند.



پیریایی با اشاره به همکاری و وحدت مدیران و مسئولان استان تصریح کرد: هم افزایی مدیران و مسئولان تسریع و تسهیل روند خدمات رسانی به مردم را به دنبال خواهد داشت.