مانوئل ژوزه قراردادش را با پرسپولیس فسخ کرد/ شکایت طرفین به فیفا

مصطفی شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت سرمربی پرتغالی این تیم و نامه ای که برای باشگاه ارسال کرده است گفت: صببح امروز فکسی از مانوئل ژوزه به دست من رسید که در آن نوشته شده بود به دلیل آنکه باشگاه پرسپولیس مطالبات مالی معوقه وی را پرداخت نکرده این مربی پرتغالی قرارداد خود را به صورت یک طرفه فسخ کرده است.

وی در همین خصوص تاکید کرد: از آنجایی که بندی در قرارداد مانوئل ژوزه قید نشده که در آن به حق فسخ یک طرفه از سوی وی اشاره شده باشد از نظر باشگاه پرسپولیس این موضوع به منزله استعفا تلقی می شود.

شکری در پاسخ به این پرسش که آیا "ژوزه" و دستیارانش ایران را ترک کرده اند، گفت: ما در این خصوص اطلاعی نداریم که وی ایران را ترک کرده یا خیر.

مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که آیا با توجه به اینکه باشگاه از این نامه تعبیر به استعفا کرده، آیا ژوزه می تواند به کمیته انضباطی فیفا شکایت کند گفت: بله ایشان می تواند این کار را انجام دهد اما مطمئن باشید که باشگاه پرسپولیس هم برای احقاق حقش از وی شکایت خواهد کرد.