سیاستگزاران سلامت بیمه کارگران ساختمانی را پیگیری کنند/ سقفی برای بیمه وجود ندارد

سلیمان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گزارشی از نحوه عملکرد و اقدانات خود در حوزه سلامت و تولید ارائه داد.

وی با بیان اینکه برخورداری تولیدات غذایی کارخانه ها از کیفیت و استاندارد سازی آنها امری ضروری است، گفت: لذا مقرر شد هماهنگی‌هایی بین کمیسیون بهداشت و درمان و همچنین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با اتاق بازرگانی انجام گیرد تا تولیدکنندگان از سرگردانی در بحث تولید صنایع غذایی خارج شوند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مجلس همچنین بررسی طرح دفع موانع اجرائی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را از دیگر دستورکارهای جلسه امروز کمیسیون بهداشت عنوان کرد و افزود: به دنبال این هستیم تا موانع اجرای قانون بیمه کارگزاران را از میان برداشته و حمایت ها را از این قشر بیشتر کنند.

عباسی با طرح این پرسش که چرا کارگران تحت پوشش بیمه ها قرار نمی گیرند، گفت:کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس اعتقاد دارد که سیاستگزاران بخش سلامت باید مسئله بیمه کارگران را به صورت جدی پیگیری کنند.

وی همچنین گفت: بعد از پیگیری عدم بیمه کارگران توسط شرکت ها و کارگزاران بیمه آنها عنوان کردند برای تحت پوشش قرار دادن بیمه کارگران سقفی وجود دارد در حالی که ما این موضوع را قانونی نمی دانیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید 1 تا 4 درصد ساخت و فروش ساختمانها را به بیمه دهند، گفت: در این صورت است که شرکت های بیمه قادر خواهند بود همه کارگران را بیمه کنند.

