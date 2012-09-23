  1. سیاست
۲ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۴۹

عباسی در گفتگو با مهر:

سیاستگزاران سلامت بیمه کارگران ساختمانی را پیگیری کنند/ سقفی برای بیمه وجود ندارد

سیاستگزاران سلامت بیمه کارگران ساختمانی را پیگیری کنند/ سقفی برای بیمه وجود ندارد

سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس گفت: بعد از پیگیری عدم بیمه کارگران توسط شرکت ها و کارگزاران بیمه آنها عنوان کردند برای تحت پوشش قرار دادن بیمه کارگران سقفی وجود دارد در حالی که ما این موضوع را قانونی نمی دانیم.

سلیمان عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به  جلسه عصر امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه امروز کمیسیون، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گزارشی از نحوه عملکرد و اقدانات خود در حوزه سلامت و تولید ارائه داد.

وی با بیان اینکه برخورداری تولیدات غذایی کارخانه ها از کیفیت و استاندارد سازی آنها امری  ضروری است، گفت: لذا مقرر شد هماهنگی‌هایی بین کمیسیون بهداشت و درمان و همچنین وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی با اتاق بازرگانی انجام گیرد تا تولیدکنندگان از سرگردانی در بحث تولید صنایع غذایی خارج شوند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مجلس همچنین بررسی طرح دفع موانع اجرائی قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و نحوه مجازات متخلفان را از دیگر دستورکارهای جلسه امروز کمیسیون بهداشت عنوان کرد و افزود: به دنبال این هستیم تا موانع اجرای قانون بیمه کارگزاران را از میان برداشته و حمایت ها را از این قشر بیشتر کنند.

عباسی با طرح این پرسش که چرا کارگران تحت پوشش بیمه ها قرار نمی گیرند، گفت:کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس اعتقاد دارد که سیاستگزاران بخش سلامت باید مسئله بیمه کارگران را به صورت جدی پیگیری کنند.

وی همچنین گفت: بعد از پیگیری عدم بیمه کارگران توسط شرکت ها و کارگزاران بیمه آنها عنوان کردند برای تحت پوشش قرار دادن بیمه کارگران سقفی وجود دارد در حالی که ما این موضوع را قانونی نمی دانیم.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر اینکه کارفرمایان باید 1 تا 4 درصد ساخت و فروش ساختمانها را به بیمه دهند، گفت: در این صورت است که شرکت های بیمه قادر خواهند بود همه کارگران را بیمه کنند.
 

کد مطلب 1703386

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