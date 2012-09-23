مردم دنیا تشنه‌ معارف و سیره‌ ناب رضوی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد علوی در اختتامیه جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی افزود: ارائه آثار نفیس در خصوص سیره و زندگانی حضرت رضا(ع) توسط ادبا، نویسندگان، محققان، پژوهشگران برای انتقال مفاهیم اسلامی به جهان بشریت و از همه مهم‌تر نسل جوان مایه افتخار و مباهات آستان قدس رضوی است

علوی با بیان اینکه دشمنان اسلام با برنامه‌ریزی‌های از قبل تعیین شده می‌خواهند معارف ائمه اطهار(ع) که مانند خورشیدی فروزان می‌درخشد را هر روز کم رنگ‌‌تر کنند، اظهار داشت: به پشتوانه‌ خداوند متعال این هدف پلید آن‌ها هیچ وقت محقق نمی‌شود.

وی با اشاره به این مطلب که هر حرکتی از ائمه معصومین براساس فلسفه و هدف خاصی بوده است، گفت: حرکت حضرت رضا(ع) از مدینه به مرو یک حرکت علمی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی بود که در ایران محقق شد تا قلمرو علمی اسلام ناب به دربار مامون نیز نفوذ کند.

وی بیان کرد: نهضت علمی، سیاسی و قبول ولایت‌عهدی با حرکت هدفمند و استراتژیک حضرت رضا(ع) آغاز شد.

علوی تصریح کرد: بیداری اسلامی در منطقه از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، در استمرار نهضت ائمه معصومین به خصوص نهضت سیاسی - علمی حضرت رضا(ع) نشات گرفته است.

وی گفت: در حال حاضر سالانه بیش از 20 میلیون زائر از داخل و خارج از کشور به بارگاه منور حضرت رضا(ع) مشرف می‌شوند که این تشرف، تاثیرعمیق معنوی و فرهنگی بر جهان بشریت و به خصوص جهان اسلام گذاشته است.

وی تصریح کرد: آستان قدس رضوی در حال حاضر بر اساس یک برنامه‌ی دقیق و مدون و برگرفته از اندیشه‌های حضرت رضا(ع) چشم‌اندازی را ترسیم کرده است و با دقت به آن عمل می‌کند.

علوی ادامه داد: امروز در آستان قدس رضوی شاهد تبلیغ معارف اسلامی و انتشار سیره‌ حضرت رضا(ع) هستیم و بر این اساس برنامه‌های وسیعی تدوین شده است.

علوی اذعان کرد: موسسات فرهنگی، پژوهشی، آموزشی، خدماتی، اجتماعی و مجموعه‌ عظیم حرم مطهر رضوی با یک حرکت منضبط و بودجه‌ برنامه‌ریزی شده فعالیت می‌کنند که آثار فراوانی برای نظام، مردم و زائران حضرت رضا(ع). گذاشته تا از این آثار بهره‌مند شوند.

گفتنی است، در اختتامیه پنجمین جشنواره انتخاب کتاب سال رضوی 20 صاحب اثر و ناشر برتر با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی معرفی و تقدیر شدند.