به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی پس از شکست عصر یکشنبه تیم صبا مقابل نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: با توجه به وضعیتی که برایمان پیش آمد بازی خوبی انجام دادیم و به جای اینکه باید جمعه می بردیم یکشنبه باختیم. من به تمام عواملی که در این برد دست داشتند تبریک می گویم.

وی اضافه کرد: بعد از اتفاقی که افتاد حضورمان تنها به طبقه همکف فدراسیون رسید اما دوستان در طبقه پنجم حضور یافتند و بعد به پیروزی رسیدند البته بازیکنانم 90 دقیقه با غیرت بازی کردند و موقعیت های زیادی را هم بوجود آوردند و در حالی که باید با چند گل پیروز می شدیم روی غافلگیری گل خوردیم.

سرمربی تیم صبای قم خاطرنشان کرد: بازیکنانم از لحاظ روانی آماده برد نبودند زیرا روز جمعه به جای تمرین، استراحت کردیم متاسفانه دیروز هم به ما گفتند حتما باید بازی انجام دهیم و استاندار قم هم با تاسف از این موضوع تمکین کرد. تمام این اتفاقات باعث شد نفت برنده مسابقه شود.

گل محمدی در مورد اشتباهات داوری هم اظهار داشت: من چه بگویم، کمیته داوران هم زیرمجموعه فدراسیون است. انتظار از آقای ترکی زیاد است. در آن صحنه دروازه بان حریف بازیکن ما را درو کرد و یک پنالتی و اخراج ساده ترین کار بود همه دیدند اما من نمی دانم چرا ایشان ندید. البته مطمئنا صحنه را دید اما چرا سوت نزد من نمی دانم. همه این اتفاقات به طبقه پنجم فدراسیون بر می ‌گردد.

خبرنگاری در مورد استعفای یحیی گل محمدی از صبا و حضور در تیم پرسپولیس به عنوان دستیار ژوزه از وی سوال کرد که سرمربی صبا در این مورد گفت: صحبت هایی شده است اما فردا تصمیم‌گیری می کنم. در این مدت مشکلاتی وجود داشت. انتظار داشتم مسئولان آن را حل کنند اما نشد. به همین دلیل به این نتیجه رسیدم احتمالا از تیم جدا شوم.