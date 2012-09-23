نمایشگاه دفاع مقدس و جنگ نرم در چالوس برپا شد

مسئول برگزاری نمایشگاه دفاع مقدس و جنگ نرم عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایشگاه با هدف آشنایی نسل جوان با ارزش های دفاع مقدس و ارتقای فرهنگ شهادت با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان چالوس و پایگاه مقاومت شهید مطهری برادران این بیمارستان برگزار شد.

لیلا انگورج تقوی افزود: در این نمایشگاه 10 غرفه دایر شده که یک غرفه صنایع دستی، یک غرفه عرضه کتاب، یک غرفه لوازم التحریر با موضوع حجاب، سه غرفه فرهنگی و معنوی جبهه و جهاد و مابقی با موضوع جنگ نرم است.

وی اظهار داشت: با توجه به هجمه های مختلف به ویژه در مسائل فرهنگی که از سوی دشمنان به کشورمان وارد می شود لزوم آشناسازی نسل جوان با این هجمه ها احساس می شود.

انگورج تقوی با اشاره به برپایی این نمایشگاه تصریح کرد: لزوم ترویج فرهنگ شهادت و اهداف دفاع مقدس در تمامی لایه های جامعه حس می شود و بخش بهداشت و درمان و سلامت از این قاعده مستثنی نبوده، بنابراین گشایش این نمایشگاه در بیمارستان آیت الله طالقانی به این منظور و پاسداشت جایگاه رفیع شهیدان بوده است.

این نمایشگاه تا پایان هفته دفاع مقدس ادامه داشته و بازدید برای عموم آزاد است.