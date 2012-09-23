300 نوآموز وارد مدارس استثنایی تهران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، وجیه الله پرویزی افزود: این 300 نوآموز استثنایی وارد سال آمادگی می‌ شوند زیرا دوره آمادگی جزو کلاس‌های رسمی مدارس استثنایی است.

دبیر ستاد هماهنگی اجرای طرح سنجش سلامت جسمانی آموزش و پرورش تهران درباره تعداد نوآموزان شرکت کننده در طرح سنجش گفت: مطابق آخرین آمار تا 20 شهریورماه 90 هزار نوآموز مورد ارزیابی سلامت بدو ورود به دبستان قرار گرفتند.

وی افزود: از این 90 هزار نفر 83 هزار 748 نفر راهی مدارس عادی شدند و شش هزار نفر به مراکز تخصصی سنجش سلامت راهنمایی شدند.

پرویزی از خانواده هایی که هنوز موفق به سنجش سلامتی فرزندشان نشدند خواست حداکثر تا 30 مهرماه به شش مرکز سنجش سلامت شهر تهران مراجعه کنند که عبارتند از: مدرسه کوثر واقع در خیابان سراج، خیابان ممنونی؛ مدرسه اولیاء واقع در پاسداران ضلع جنوبی میدان هروی؛ مدرسه شهدای راه آهن واقع در شهرک راه آهن بلوار بنفشه؛ مدرسه قدس واقع درمعیری ( منیریه) خیابان بنکدار؛ مدرسه امام موسی صدر واقع در کیانشهر شهرک جمهوریو مدرسه بقیه الله اعظم واقع در آزادراه خیلح فارس خیابان حیدری.

شورای اسلامی استان تهران اهانت به پیامبر (ص) را محکوم کرد

رئیس و اعضای شورای اسلامی استان تهران در بیانیه ای توهین به پیامبر(ص) و مقدسات را محکوم کردند.

در این بیانیه آمده است: "گستاخی بی شرمانه و هتاکی فتنه جویان و فرصت طلبان دراهانت به پیامبر عظیم الشأن(ص) و مبانی اصیل آن، زخمی بود دوباره، زخمی عمیق تر از عمق تاریخ بر قلب حجت زمان و قطب عالم امکان، حضرت ولیعصر(عج) و تمامی مسلمانان جهان است.



در همین راستا ضمن اعلام انزجار از یزیدیان زمان و محکومیت تحرکات مذبوحانه ای که به دست رسانه های بیگانه صورت پذیرفته و از عجز و درماندگی دشمنان قسم خورده مردم شریف مسلمان حکایت می کند، انتظار دارد مردم شریف ایران و شیفتگان امام و رهبری از هر حزب و گروه از این اقدام ضد مذهبی برائت جسته و با تأسی به اخوت دینی و غیرت ایرانی در راه حفظ وحدت و سربلندی روز افزون اسلام عزیزمان تحت لوای ولایت فقیه بیش از پیش همدل و همراه گردند؛ باشد تا خداوند به حکم نقل شریف "و مکرو مکرالله والله خیر الماکرین" مکر ایشان را همانند همیشه باطل گرداند".

حجت الاسلام مهدوی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی فیروزکوه شد

حجت الاسلام مرتضی مهدوی به سمت ریاست عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی فیروزکوه منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفعه عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی فیروزکوه در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی فیروزکوه با حضور حجت الاسلام همت رستمی رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی ویژه شرق تهران، فرماندار فیروزکوه، امام جمعه و فرمانده نیروی انتظامی فیروزکوه برگزار شد.

در این مراسم از زحمات حجت الاسلام نعمت الله سر افرازی رئیس پیشین عقیدتی سیاسی فیروزکوه تجلیل شد که اکنون به سمت رئیس غقیدتی سیاسی نیرو انتظامی پاکدشت منصوب شده است.

حجت الاسلام مهدوی رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی فیروزکوه قبل از این سمت، در شهرستان بانه رئیس عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی بوده است.

هشت یادواره شهدا در جنوب تهران برگزار می شود

شهردار منطقه 15 تهران از اجرای ویژه برنامه ‌هایی به مناسبت هفته دفاع مقدس در منطقه از جمله برگزاری هشت یادواره شهدا در سطح نواحی هشت‌ گانه منطقه خبر داد.

سید احمد صفوی اظهار داشت: هویت بخشی سیمای بصری با فضاسازی تبلیغی شهر با محوریت آموزه‌های امام راحل و رهبر معظم انقلاب، ‌برگزاری مراسم "شب خاطره دفاع مقدس" در سالن اجتماعات فرهنگسرای خاوران، ‌تجلیل و تقدیر از خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران، ‌برگزاری 20 تور گردشگری به مقاصد باغ موزه دفاع مقدس، ‌شهرک سینمایی دفاع مقدس، خانه موزه شهید چمران و گلزار شهدای دفاع مقدس، ‌برپایی همایش "تهران و دفاع مقدس" با حضور مدیران شهرداری منطقه و پیشکسوتان عرصه جهاد و شهادت با انجام برنامه ‌های فرهنگی و هنری با موضوع دفاع مقدس، برپایی نمایشگاه عکس دفاع مقدس در محل ساختمان شهرداری منطقه 15،‌ معرفی و رونمایی از کتاب دفاع مقدس و برگزاری مراسم مهمانی لاله‌ ها و غبارروبی، ‌عطر افشانی و گلباران گلزار شهدای دفاع مقدس و مزار شهدای گمنام در نواحی هشت‌ گانه از جمله برنامه‌ های اجرایی در این زمینه است.

وی افزود: برنامه‌ها به گونه ‌ای طراحی و پیش‌بینی شده که علاوه بر بهره‌ گیری از قالب‌های متنوع هنری و خلاقیت و نوآوری، ‌بر مشارکت جدی و مؤثر مساجد، پایگاه‌های بسیج محلات و مدیرات محلات تکیه دارد.