افزايش احتمال بروز بيماري هاي عفوني با گرم شدن هوا در مناطق آلوده كشور

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، دكتر علي اصغر فرشاد، امروزبه مناسبت هفته سلامت در نشست مطبوعاتي افزود: يك ، سوم بيماري ها ناشي از عوامل محيطي است كه با ارتقاي شاخص هاي سلامت محيط مي توان يك سوم بار بيمار را كاهش داد.

وي با بيان اينكه سازمان جهاني بهداشت سال 2005 را سال سلامت مادر و كودك در نظر گرفته است، گفت: 10 درصد جمعيت دنيا را كودكان تشكيل مي دهند، در صورتي كه 40 درصد مرگ و مير ناشي از محيط، در ميان اين 10 درصد اتفاق مي افتد و اين نشان دهنده اين است كه با وجود آسيب پذيري بيشتر كودكان و عدم آگاهي آنها، تصميم گيرنده هاي آنها را كه بزرگسالان تشكيل مي دهند، نيز نسبت به محيط از نظر بهداشتي و فيزيكي بي توجه هستند.

دكتر فرشاد گفت: سلامت كودكان بوسيله پنج گروه اصلي بيماري ها به خطر مي افتد به گونه اي كه 10 ميليون مرگ و مير كودكان زير 15 سال در جهان به موجب اين گروه از بيماريها نظير بيماري هاي قبل و بعد از زايمان( كم وزني، مرده زايي و عفونت بدو تولد)، بيماري هاي تنفسي( سل و آسم)، بيماري اسهالي (عفونت گوارشي)، بيماري منتقله از حشرات و بند پايان( مالاريا) و بيماري ناشي از صدمات فيزيكي و ُآسيب هاي شيمايي ايجاد مي شود.

وي با بيان اينكه بيماري هاي تنفسي بيشتر بر اثر آلودگي هاي خانگي به علت وجود چراغ هاي خوراك پزي و بخاري ايجاد مي شود، گفت: بر اساس آمارهاي موجود 92 درصد بيماري ها و مرگ و ميرهاي ناشي از آلودگي فضايي در فضاهاي بسته بوده و آلودگي در هواي باز اثر مخرب كمتري داشته است همچنين آمارها نشان مي دهد كه بيش از 500 ميليون كودك در معرض عوارض ناشي از دود سيگار هستند.

2ميليون خانوار روستايي فاقد حداقل معيار بهداشتي هستند

دكتر فرشاد با بيان اينكه بيماري اسهال بيشتر ناشي از آلودگي آب و توالت هاي بهداشتي است، گفت: هم اكنون نزديك به 2 ميليون خانوار روستايي كشور حتي حداقل معيار بهداشتي را هم ندارد.

وي با بيان اينكه هم اكنون متولي خاصي براي جمع آوري و دفع بهداشتي زباله هاي محيط منطقه شمالي كشور وجود ندارد و اين مشكل به ويژه در فصل گرما مي تواند باعث بروز بيماري عفوني شود، در خصوص مصرف سموم در كشور گفت: برخي از سمومي كه هم اكنون در كشور استفاده مي شود، غير استاندارد بوده به گونه اي كه با مصرف مستمر آنها حشرات موذي را نسبت به آنها مقاوم مي شوند.

دكتر فرشاد در خصوص شرايط نامناسب فيزيكي در محيط گفت: بسياري از اتفاقات نظير سقوط، سوختگي و صدمات فيزيكي به علت شرايط نامناسب فيزيكي محيط نظير نداشتن راه پله مناسب به ويژه در مدارس و عدم استاندارد ايمني در محيط زندگي و محل كار صورت مي گيرد.

مرگ سالانه 2 هزار نفر به علت سقوط از ارتفاع // 300 هزار بستري به علت سقوط

كارشناس دبيرخانه شهر سالم، روستاي سالم نيز در اين نشست گفت: امروزه اغلب مرگ و مير زنان و كودكان به علت بيماري هاي غير واگير اتفاق مي افتد به گونه اي كه آمارها نشان مي دهد،عمده ترين علت مرگ و مير گروه سني زير 50 سال به علت حوادثي است كه در منزل اتفاق مي افتد.

دكتر مجيد توكلي با بيان اينكه هم اكنون شاخص و استاندارد سازي خانه سالم تهيه شده است، گفت: قرار نگرفتن خانه احداثي در محل گسل، دسترسي به خدمات رفاهي و بهداشتي، اتصال به سيستم جمع آوري زباله، رعايت معماري ملي و سنتي، مقاوم سازي خانه، تناسب فضاي فيزيكي با تعداد خانوار براي جلوگيري از بيماري هاي تنفسي از شاخص هاي خانه سالم است.

وي با بيان اينكه 22درصد حوادث را سقوط از ارتفاع تشكيل مي دهد و اين ناشي از عدم ايمني خانه ها است، گفت: سالانه 2 هزار سقوط منجر به مرگ اتفاق افتاده و 300 هزار نفر به علت اين سقوط بيمار و بستري مي شوند كه 18 درصد آنها به علت بازي در محيط نامناسب بوده و 54 درصد آن در محل زندگي اتفاق افتاده است.

دكتر توكلي با بيان اينكه سالانه 20 هزار سوختگي در آشپزخانه اتفاق مي افتد، گفت: سالانه هزار مرگ و مير ناشي از ضربات مكانيكي اتفاق مي افتد و 180 هزار نفر به علت اين ضربات بستري مي شوند.

وي اظهار داشت: هم اكنون طرح "خانه سالم" در پروژه شهر سالم با عضويت و مطالعه 18 دستگاه نظير وزارت مسكن در شوراي هماهنگي شهرستان ها، از سوي وزارت بهداشت و درمان و به صورت پايلوت در قشم و ساوه اجرا مي شود كه بر اساس آن به ايمن سازي خانه ها به منظور جلوگيري از اين حوادث پرداخته مي شود.

قاليبافان روستايي در بدترين شرايط بهداشتي فعاليت مي كنند

بر اساس اين گزارش، رئيس اداره عمليات بهداشت محيط روستايي نيز با بيان اينكه بهسازي سرويس هاي بهداشتي و آب خوراكي در مناطق روستايي و مدارس از اولويت هاي وزارت بهداشت است، گفت: با وجود عدم برخوداري 2 ميليون نفر از روستاييان از سرويس هاي بهداشتي، هم اكنون 75 درصد هزينه بهسازي اين توالت ها از سوي مردم تامين مي شود.

مهندس غلامرضا نوروزخاني با بيان اينكه بيش از يك ميليون و 500 هزار نفر قاليباف در روستاها وجود دارد و اين افراد در بدترين شرايط بهداشت محيطي نظير قرار گرفتن در زيرزمين هاي نمدار و وجود كودكان خود در اين مكان ها، فعاليت مي كنند، گفت: طرح بهداشت قاليبافي با نظارت بهورزان بر اين مكان ها اجرا مي شود كه بر اساس آن به تناسب نقايص موجود در اين مكان ها، وام هايي تا سقف 200 هزار تومان به افراد متصدي ارائه مي شود اما به علت بهره بالاي 20 درصدي بانكي اين وام ها، هم اكنون رغبت مردم براي بهسازي اين مكان ها بسيار كم شده است.

مصرف سالانه 22 هزار تن مواد آفت كش در كشور

مسوول اداره عوامل شيميايي بهداشت محيط وزارت بهداشت نيز در خصوص استفاده مردم به ويژه زنان خانه دار و كشاورزان از مواد شميايي گفت: سالانه 22 هزار تن مواد آفت كش در كشور مورد مصرف قرار مي گيرد كه امروزه مصرف بسياري از آنها در كشورهاي توسعه يافته ممنوع است.

مهندس فاطمه فلكي گفت: بسياري از اين مواد شميايي مي تواند بر سيستم باروري زنان تاثير منفي گذاشته و از طريق ذخيره شدن در بافت چربي به جفت منتقل شده و يا به علت شيردهي به نوزاد منتقل شود.

وي با بيان اينكه به علت عدم آگاهي مردم به ويژه شهروندان روستايي، جعبه رنگي بسياري از آفت كش ها پس از مصرف به عنوان ظروف غذايي مورد استفاده قرار مي گيرد، گفت: مسموميت هاي ناشي از مواد شميايي و سموم در كشور سالانه يك هزار و 500 نفر را مي كشد كه از اين ميان 48 درصد به علت مصرف اشتباهي سموم و 8 درصد نيز به علت استفاده از جعبه هاي سموم به عنوان ظروف مواد غذايي اتفاق مي افتد.

مهندس فلكي گفت: هم اكنون در برخي از مناطق كشور نظير گلستان، برخي مردم روستايي سم هاي دست ساز درست مي كند كه به علت تركيب چند نوع ماده شميايي و مخلوط آنها در روغن به مدت زيادي بر روي ميوه ها و سبزيجات توليدي آنها باقي مي ماند و مي تواند اثرات سوء بر سلامت مصرف كنندگان داشته باشد.

وي با بيان اينكه از جمله آفت كش هاي مضر براي سلامت انسان"ددت" است چون خاصيت ابقايي و سرطان زايي دارد كه متاسفانه هم اكنون به صورت غير قانوني مورد استفاده قرار مي گيرد، گفت: 60 نوع آفت كش سرطان زا و 18 نوع آفت كش برهم زننده تعادل هورموني وجود دارد كه برخي از وارداتي هستند كه در برنامه ايمني مواد شيميايي قرار است، تمامي مواد شيميايي و سموم طبقه بندي و برچسب گذاري مي شوند.

جلوگيري مرگ 350 كودك در روز با جايگزين كردن هزينه سيگار براي كودكان فقير

كارشناس برنامه كنترل دخانيات مركز سلامت محيط كار در اين نشست مطبوعاتي در خصوص تاثير دخانيات بر سلامتي كودكان و مادران گفت: به ازاي هر يك دلار سرمايه گذاري براي دخانيات، 6 دلار براي مراقب هاي ويژه نوزادان به علت كم وزني آنها كه از عوارض دود سيگار بر زنان در دوره بارداري است، هزينه مي شود.

خديجه محصلي با بيان اينكه تمايل زنان براي ترك سيگار به ويژه در دوره بارداري با مشورت پزشك بسيار بيشتر از مردان است، گفت: اگر هر سيگاري هزينه تهيه سيگار خود را صرف تهيه غذاي كودكان فقير كند، مي توان از مرگ روزانه 350 كودك زير 5 سال به علت فقر غذايي جلوگيري كرد.

نانوايي ها شناسنامه دار مي شوند

رئيس اداره اماكن و مواد غذايي وزارت بهداشت و درمان نيز گفت: هم اكنون طرح تشديد، توسعه و بهسازي مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي و اماكن در مناطق شهري و طرح ادغام مواد غذايي در سيستم شبكه بهداشتي و درماني كشور در روستاها اجرا مي شود كه تا كنون 90 درصد بهسازي فيزيكي اين اماكن در شهر و 80 درصد در روستاها صورت گرفته است.

مهندس ناصر فلاحي با بيان اينكه شاخص بهسازي توزيع مواد غذايي در 70 درصد نانوايي ها انجام شده است، گفت: هم اكنون در 14 درصد نان مصرفي مردم كشور از جوش شيرين استفاده مي شود كه اين رقم در تهران نزديك به 70 درصد است.

وي ادامه داد: فقر آهن به ويژه در دختران محصل مقطع راهنمايي به عنوان مشكل نسخت تغذيه اي در كشور محسوب مي شود كه جوش شيرين مهمترين علت اين فقر آهن است كه به علت بروز اين مشكلات قرار است با هماهنگي وزارت بازرگاني، براي تمامي نانوايي هاي كشور شناسنامه بهداشتي و تغذيه اي صادر شود.