آموزش و پرورش برای به روز شدن نیازمند تحول/ تعطیلی هدفمند پنجشنبه ها

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان با اشاره به تعطیلی هدفمند روزهای پنجشنبه مدارس برای معلمان و دانش آموزان اظهار داشت: آموزش و پرورش برای به روز شدن نیازمند تحول است و ساماندهی زمانهای آموزش در روزهای پنجشنبه نیز بخشی از این تحول است که البته باید به صورت هدفمند انجام شود.

وی افزود: تعطیلی روزهای پنجشنبه فرصتی است برای معلمان تا با انجام پژوهش دانسته های خود را به روز کنند و مشکلات آموزش و پرورش این بوده که فعالیت های آن صرفا آموزشی است و پژوهش محور نیست چرا که ساعات آموزشی چنان فشرده بوده که فرصتی برای پژوهش به معلمان و دانش آموزان داده نمی شود در حالی که باید ساعت های خاصی را به این منظور اختصاص دهیم.

احمدی لاشکی افزود: بیش ازنیمی از کارکنان آموزش و پرورش خانمها هستند که نقش مهمی در برنامه ریزی های خانواده به عهده دارند و بر این اساس با تعطیلی پنجشنبه ها فرصت رسیدگی به سایرنقش ها در این کانون به آنها داده می شود.

وی با بیان آنکه سیستم آموزشی باید پویایی و نشاط را به دانش آموزان انتقال دهد گفت: آموزش و پرورش، دانش آموز و والدین مثلثی را تشکیل می دهند که در کنار هم معنی پیدا می کنند و باید تلاش شود که در سیستم آموزشی همه جوانب در نظر گرفته شود.

وی افزود: تعداد زیادی از نمایندگان را فرهنگیان تشکیل می دهند و برای بهبود در سیستم آموزش و پرورش بصورت مستمر مجلس نهم را نقش آفرین خواهید دید، کمیسیون آموزش و تحقیقات و فراکسیون فرهنگیان مجلس به دنبال ابتکار، خلاقیت و نظارت دقیق است و در خصوص مرتفع ساختن مشکلات آموزش و پرورش دقت کامل نتیجه بخش خواهد شد.

ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: امسال 12 میلیون و 300 هزار دانش‌آموز سال تحصیلی را آغاز کردند که شش میلیون و 700 هزار دانش‌آموزان ابتدایی، دو میلیون و 200 هزار دانش‌آموز راهنمایی وسه میلیون و 300 هزار دانش‌آموز مقطع متوسطه در مدارس کشور هستند.

احمدی لاشکی افزود: تقارن آغاز سال تحصیلی امسال با هفته دفاع مقدس یادآور معلمان و شهدای دانش آموزی است که تعداد زیادی از آنان برای لبیک گفتن به پیام امام راحل از کلاسهای درس به جبهه های حق علیه باطل رفتند و در آنجا درس ایثار و از خود گذشتگی را برای ما به ارمغان گذاشتند.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چهار هزار شهید فرهنگی و 36 هزار شهید دانش‌آموز در کشور آماری است که سبب اعتبار بیشتر حوزه تعلیم و تربیت شده است اظهار داشت: این نشاندهنده این است که فرهنگیان و دانش آموزان در کنار هم در صحنه بوده و برای عظمت ایران اسلامی تلاش داشتند که در این راه خون دادند و جاودانه شدند.

دبیر فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ساختار جدید آموزشی در کشور آغاز شد و بر این اساس نظام پایه ابتدایی دانش آموزان سال ششمی را در خود می بیند که در این بخش آمادگی هرگونه همکاری را با وزارت آموزش و پرورش داریم تا ساماندهی فضای آموزشی و نیروی انسانی هدفمند باشد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، دانشگاه فرهنگیان را یکی از بهترین اتفاقات در سیستم آموزشی کشور عنوان کرد.

وی بیان داشت: به این وسیله می توان شاهد یک تحول عظیم در آموزش و پرورش بود که البته باید با نظارت دقیق و مدیریتهای صحیح شاهد خروجی های در خور شان آموزش و پرورش باشیم.