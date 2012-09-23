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۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۳۷

احمدی لاشکی:

آموزش و پرورش برای به روز شدن نیازمند تحول/ تعطیلی هدفمند پنجشنبه ها

آموزش و پرورش برای به روز شدن نیازمند تحول/ تعطیلی هدفمند پنجشنبه ها

نوشهر - خبرگزاری مهر: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: آموزش و پرورش برای به روز شدن نیازمند تحول است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان با اشاره به تعطیلی هدفمند روزهای پنجشنبه مدارس برای معلمان و دانش آموزان اظهار داشت: آموزش و پرورش برای به روز شدن نیازمند تحول است و ساماندهی زمانهای آموزش در روزهای پنجشنبه نیز بخشی از این تحول است که البته باید به صورت هدفمند انجام شود.

وی افزود: تعطیلی روزهای پنجشنبه فرصتی است برای معلمان تا با انجام پژوهش دانسته های خود را به روز کنند و  مشکلات آموزش و پرورش این بوده که فعالیت های آن صرفا آموزشی است و پژوهش محور نیست چرا که ساعات آموزشی چنان فشرده بوده که فرصتی برای پژوهش به معلمان و دانش آموزان داده نمی شود در حالی که باید ساعت های خاصی را به این منظور اختصاص دهیم.

احمدی لاشکی افزود: بیش ازنیمی از کارکنان آموزش و پرورش خانمها هستند که نقش مهمی در برنامه ریزی های خانواده به عهده دارند و بر این اساس با تعطیلی پنجشنبه ها فرصت رسیدگی به سایرنقش ها در این کانون به آنها داده می شود.

وی با بیان آنکه سیستم آموزشی باید پویایی و نشاط را به دانش آموزان انتقال دهد گفت: آموزش و پرورش، دانش آموز و والدین مثلثی را تشکیل می دهند که در کنار هم معنی پیدا می کنند و باید تلاش شود که در سیستم آموزشی همه جوانب در نظر گرفته شود.

وی افزود: تعداد زیادی از نمایندگان را فرهنگیان تشکیل می دهند و برای بهبود در سیستم آموزش و پرورش بصورت مستمر مجلس نهم را نقش آفرین خواهید دید، کمیسیون آموزش و تحقیقات و فراکسیون فرهنگیان مجلس به دنبال ابتکار، خلاقیت و نظارت دقیق است و در خصوص مرتفع ساختن مشکلات آموزش و پرورش دقت کامل نتیجه بخش خواهد شد.

ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری گفت: امسال 12 میلیون و 300 هزار دانش‌آموز سال تحصیلی را آغاز کردند که شش میلیون و 700 هزار دانش‌آموزان ابتدایی، دو میلیون و 200 هزار دانش‌آموز راهنمایی وسه میلیون و 300 هزار دانش‌آموز مقطع متوسطه در مدارس کشور هستند.

احمدی لاشکی افزود: تقارن آغاز سال تحصیلی امسال با هفته دفاع مقدس یادآور معلمان و شهدای دانش آموزی است که تعداد زیادی از آنان برای لبیک گفتن به پیام امام راحل از کلاسهای درس به جبهه های حق علیه باطل رفتند و در آنجا درس ایثار و از خود گذشتگی را برای ما به ارمغان گذاشتند.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه چهار هزار شهید فرهنگی و 36 هزار شهید دانش‌آموز در کشور آماری است که سبب اعتبار بیشتر حوزه تعلیم و تربیت شده است اظهار داشت: این نشاندهنده این است که فرهنگیان و دانش آموزان در کنار هم در صحنه بوده و برای عظمت ایران اسلامی تلاش داشتند که در این راه خون دادند و جاودانه شدند.

دبیر فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: ساختار جدید آموزشی در کشور آغاز شد و بر این اساس نظام پایه ابتدایی دانش آموزان سال ششمی را در خود می بیند که در این بخش آمادگی هرگونه همکاری را با وزارت آموزش و پرورش داریم تا ساماندهی فضای آموزشی و نیروی انسانی هدفمند باشد.

نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شورای اسلامی، دانشگاه فرهنگیان را یکی از بهترین اتفاقات در سیستم آموزشی کشور عنوان کرد.

وی بیان داشت: به این وسیله می توان شاهد یک تحول عظیم در آموزش و پرورش بود که البته باید با نظارت دقیق و مدیریتهای صحیح شاهد خروجی های در خور شان آموزش و پرورش باشیم.

کد مطلب 1703400

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