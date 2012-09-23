هشت سال دفاع مقدس سنگر مستحکمی بر ای صیانت از انقلاب بود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار مجید دوهندو شامگاه یکشنبه به مناسبت هفته دفاع مقدس در جمع مردم شهرستان رشت اظهارداشت: این‌ سنگر استوار نشد مگر با پایمردی مردانی که‌ زندگی ارزشمند خویش را در برابر عظمت‌ انقلاب و اسلام حقیر یافتند و سرشار از آگاهی، شور و شهامت در راه حفظ انقلاب‌ جانبازی کردند.

وی همچنین یادآوری ایثارگری رزمندگان در دوران دفاع مقدس برای نسل جوان را لازم و ضروری دانست و افزود: کشورهای زیادی رژیم بعث عراق را حمایت و پشتیبانی مالی و نظامی کردند اما رزمندگان اسلام با تدابیر امام خمینی (ره) جنگ را مدیریت و پیروز شدند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه اقدام موهن دشمنان به پیامبر اکرم (ص) موجب افزایش وحدت میان مسلمانان و دشمن ‌شناسی شد، گفت: در برهه حساس کنونی نظام مستکبر آمریکا و رژیم صهیونیستی منفورترین نظامها در میان مسلمانان جهان هستند و آمریکا ستیزی و صهیونیسم ‌ستیزی از شاخصه ‌های بیداری اسلامی است.

وی ادامه داد: مسلمانان در مقابل توهین به پیامبر اکرم (ص) سکوت نخواهند کرد و به بهترین وجه ممکن این اقدام را محکوم می ‌‌کنند.

سرهنگ دوهندو همچنین با بیان اینکه موج محکومیت آمریکا و اسرائیل به دلیل بصیرتی است که در جهان به واسطه بیداری اسلامی بروز یافته است، یادآورشد: اکنون مسیری که جامعه اسلامی طی می ‌کند باب میل مستکبران نیست و آنان خود می ‌دانند که در موضع ضعف و رو به نابودی هستند.