فشارها برداشته شود روندمان را ادامه می دهیم/ از این پیروزی خوشحالیم

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از پیروزی تیمش مقابل صبا در جمع خبرنگاران در خصوص انتقاد مسئولان تیم صبا از مسئولان فدارسیون فوتبال اظهار داشت: من فقط وظیفه دارم راجع به بازی صحبت کنم. یک بخش هایی مربوط به ما مربیان است و قطعا وقتی برنامه ریزی می کنیم و زمان مسابقه تغییر می کند تاثیر منفی زیادی روز تیم ما ایجاد می شود.

ابراهیم زاده اضافه کرد: ما در نیمه اول بد بودیم و دلیلش این بود که سعی کردیم سازماندهی دفاعی خود را حفظ کنیم. وقتی نمی دانیم چه زمانی مسابقه داریم نمی توانیم نوع تمرینات مخصوص مسابقه را داشته باشیم. مثلا ما چهارشنبه نمی دانستیم جمعه بازی داریم، پنجشنبه نمی دانستیم بازی ما شنبه است و یا جمعه نمی دانستیم یکشنبه بازی می کنیم یا نه.

وی خاطرنشان کرد: صبا روز پنجشنبه بازی تدارکاتی داشت و از لحاظ فنی برای این بازی آمادگی پیدا کرد. ما سعی کردیم مشکلات را اصلاح کنیم و در نیمه دوم بهتر بازی کردیم و چندین شانس گلزنی را بدست آوردیم. صبا هم تیم هماهنگ و سرعتی بود و بازیکنانش بسیار با تکنیک بازی کردند.

سرمربی تیم نفت تهران با اشاره به استرس زیادی که روی بازیکنان نفت وجود داشت تصریح کرد: دلیل این استرس نتایج گذشته تیم مقابل صبا و ناکامی های نفت در ورزشگاه تختی بود که همه اینها روی تیم فشار آورد امادر نیمه دوم مشکلاتمان را اصلاح کرده و شرایط بهتری بدست آوردیم در نهایت خوشحالیم در این دیدار پیروز شدیم.

ابراهیم زاده با اشاره به اینکه می دانست تیمش می تواند از روی توپهای ارسالی به گل برسد ادامه داد: در این دیدار یعقوب کریمی ، سیفی و هادی شکوری می توانستند از این فرصت ها به گل برسند اما در نهایت از این پیروزی مسرور بوده و به بازیکنانم خداقوت می گویم آنها توانستند با کسب 3 امتیاز این بازی ذخیره های امتیازی آینده خود را بیشتر کنند.

وی در خصوص اعتراض صبایی ها به عملکرد اشتباه ترکی روی صحنه پنالتی تصریح کرد: ممکن است خیلی اتفاقات در جریان بازی رخ دهد اما ما آنها را درست تشخیص ندهیم همان گونه که در بازی با پرسپولیس روی موسوی خطایی شد که کارشناسان برخلاف نظر نفتی ها اعتقاد داشتند داور بر اعلام نکردن پنالتی تصمیم درستی گرفته است. ما باید فیلم بازی را ببینیم ضمن اینکه ترکی هم یکی از داوران خوب ایران است و در اکثر مواقع تصمیمات خوبی گرفته است.

سرمربی تیم نفت تهران در مورد اینکه آیا نفت در ادامه مسابقات می تواند صدرنشینی اش را حفظ کند اظهار داشت: اگر فشار روی تیم ما نباشد و آرامش تیم حفظ شود طبق برنامه ریزی خود جلو می رویم و می توانیم امیدوار به کسب نتایج خوب نفت در لیگ باشیم.

ابراهیم زاده در پایان گفت: در این هفته تمام تیم های مدعی قبل از ما بازی کردند، سایپا و صبا و حتی فجر با امتیازهایی که گرفتند به بالای تیم ما آمدند که اگر ما می باختیم حتی به رده های پائین سقوط می کردیم. این مسایل روی تیم استرس ایجاد می کند و قطعا اگر بازیها همزمان باشد و آرامش تیم حفظ شود روندمان را ادامه می دهیم.