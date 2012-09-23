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۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۰:۲۸

کمیسیون اقتصادی تصویب کرد:

کلیات طرح معافیت کمیته امداد امام خمینی از پرداخت مالیات

کلیات طرح معافیت کمیته امداد امام خمینی از پرداخت مالیات

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب کلیات طرحی خبرداد که بر اساس آن کمیته امداد امام خمینی از پرداخت مالیات معاف می شود.

محمد علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر، به جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی مجلس اشاره کرد و گفت: در جلسه امروز، طرح الحاق کمیته امداد امام خمینی(ره) به فهرست نهاد‌ها و موسسات مشمول ماده 172 قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: کلیات این طرح بعد از بحث های کارشناسی در کمیسیون اقتصادی تصویب شد و بر اساس آن کمیته امداد از پرداخت مالیات معاف می شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین بررسی لایحه دریافت عوارض برق تجدید پذیر را از دیگر طرح های بررسی شده در جلسه امروز این کمیسیون عنوان کرد و گفت: در جلسه امروز مسئولان شرکت توانیر مباحث خود را مطرح کردند و مقرر شد مرکز پژوهشهای مجلس طرح جامعی را با همکاری کمیته تولید کمیسیون اقتصادی تهیه و در جلسه آینده ارائه کند.
 
علیپور همچنین گفت که به دلیل سفر تعداد زیادی از نمایندگان به شهر مقدس قم جلسه عصر امروز کمیسیون اقتصادی با رئیس و معاونین سازمان مالیاتی کشور لغو شد.
 
کد مطلب 1703405

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