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۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۴

شمس الدینی:

650 اثر تاریخی کرمان ثبت ملی است/ لزوم توجه بیشتر به میراث فرهنگی

650 اثر تاریخی کرمان ثبت ملی است/ لزوم توجه بیشتر به میراث فرهنگی

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری کرمان بر لزوم توجه بیشتر به حفظ و مرمت ابنیه تاریخی استان کهن کرمان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه پس از گذشت 26 ماه از سرپرستی میراث فرهنگی استان کرمان سرانجام مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان معرفی شد.

به این ترتیب حسین شمس الدینی به عنوان مدیرکل میراث فرهنگی کرمان منصوب شد.

شمس الدینی در این مراسم گفت: استان کرمان یکی از کهنترین استانهای کشور است استان کرمان 650 ابنیه تاریخی در فهرست آثار ملی دارد و بسیاری ابنیه تاریخی شناخته نشده دارد که باید در راستای معرفی آنها تلاش کرد.

وی ادامه داد: کرمان ظرفیتهای بالاقوه فراوانی دارد که باید در راستای بالافعل کردن آنها اقدام کرد.

شمس الدینی گفت: متاسفانه بسیاری از پتانسیلهای تاریخی استان کرمان نه تنها در جهان و ایران بلکه در کرمان نیز ناشناخته مانده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان گفت: حفظ و حراست از این آثار نیاز به همت همگانی دارد.

وی با بیان اینکه در بخشهای مختلف در میراث فرهنگی کرمان اقداماتی صورت گرفته است که باید در این خصوص اقدامات بیشتری صورت گیرد.

وی ادامه داد: هنوز کارهای زیادی باقی مانده است که با توجه به پتانسیلهای مناسب از جمله نیروی انسانی جوان و متخصص باید انجام شود.

کد مطلب 1703411

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