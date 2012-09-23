لزوم تغییر کاربری ابنیه تاریخی کرمان/ نقش گردشگری کرمان احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل نجار عصر یکشنبه در مراسم معارفه مدیرکل میراث فرهنگی کرمان اظهارداشت: کرمان از استانهای تاریخی کشور است و باید صنعت گردشگری در این استان توسعه یابد.

وی با ابراز نارضایتی از وضعیت کنونی ابنیه تاریخی و صنعت گردشگری استان خواستار تحول در این زمینه شد و گفت: درست نیست که بناهای تاریخی را به حال خود رها کنیم بلکه باید با تغییر کاربری شرایطی را مهیا کنیم که این آثار تاریخی را بتوان در راستای تحول صنعت گردشگری بکار گیریم.

استاندار کرمان افزود: باید از این پتانسیلها نهایت استفاده شود و با سپردن انها به بخش خصوصی و ایجاد جذابیت شرایط را برای ارتقاء گردشگری در استان کرمان فراهم کنیم.

وی گفت: این غنای بی نظیر فرهنگی می توان در توسعه اشتغالزایی در کرمان نیز به کار گرفته شود و باید در این خصوص سرمایه گذاری کرد.

نجار افزود: در صورت تقویت گردشگری اشتغال ایجاد می شود و این چیزی است که هم اکنون استان کرمان نیاز دارد.

در ادامه معاون امور مجلس، حقوقی و استانهای میراث فرهنگی گفت: کرمان یکی از مهمترین استانهای تاریخی کشور محسوب می شود و به همین دلیل مدیریت صحیح و توسعه آن بسیار مهم است.

ملک محمد نجفی ادامه داد: گزینه های مختلفی برای مدیرکلی میراث فرهنگی در کرمان مطرح بود اما مدیرکل منصوب شده طبق بررسیهای صورت گرفته از تجربه و مدیریت مطلوبی برخوردار بود.