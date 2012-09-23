کرمان میزبان خادمین حرم رضوی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن محمدی پور دبیر جشنواره با اعلام این خبر گفت: کاروان حادمان حرم رضوی برای چهارمین سال متوالی برای برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید به کرمان می آید.

وی با اشاره به اینکه دهه کرامت و ولادت امام هشتم شیعیان فرصت مغتنمی برای گسترش و نشر معرفت و معنویت دینی و ترویج معارف رضوی در جامعه است، بیان داشت: جشنواره زیر سایه خورشید در یکصد شهر از 22 استان کشور و 12 شهر از چهار کشور جهان به همت شبکه جوانان رضوی وابسته به موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهش های اجتماعی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

محمدی پور با بیان اینکه این مراسم در کرمان با همکاری دستگاه ها و نهاد های مختلف استان در قالب ستاد برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید برنامه ریزی می شود، خاطر نشان کرد: شهر کرمان از چهارشنبه 5 مهر ماه جاری به مدت سه روز میزبان خادمان حرم رضوی برای برگزاری برنامه های متعدد فرهنگی، مذهبی است.

وی افزود: خادمان حرم رضوی در جریان سفر به استان کرمان جهت شرکت در برنامه های فرهنگی ویژه ولادت امام رئوف به شهرستان های بردسیر و بم نیز سفر می کنند.

وی از برگزاری جشن زیر سایه خورشید بعنوان مهمترین برنامه ها خبر داد و گفت: جشن بزرگ زیر سایه خورشید با سخنرانی حجت الاسلام نقویان ومداحی ابراهیم قانع و اجرای محمدرضا حسینیان روز چهارشنبه 5 مهر ماه جاری، از ساعت هفت شب در محل سالن شهدای کارگر (تلاش) برگزار نمی شود.

دبیر ستاد برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید استان کرمان، با اشاره به اینکه این جشن همراه با برافراشتن و اهتزاز پرچم گنبد منور امام رضا (ع) خواهد بود، اظهار داشت: به شرکت کنندگان در جشن زیر سایه خورشید به قید قرعه ده ها جایزه ارزنده از جمله کمک هزینه سفر زیارتی حج عمره، عتبات عالیات و مشهد مقدس اهداء می شود.

وی همچنین از برگزاری جشن ویژه دختران با عنوان " شکوفه های نور" خبر داد و افزود: این جشن نیز با سخنرانی حجت الاسلام نقویان روز چهارشنبه 5 مهر ماه جاری از ساعت 15:30 در محل سالن اتحادیه های انجمن اسلامی دانش آموزان استان کرمان برگزار می شود.

محمدی پور برگزاری جشن ویژه دانشجویان با عنوان " آفتاب مهربانی" در دانشگاه علوم پزشکی کرمان و حضور در مدارس و نواختن زنگ رضوی را از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده با حضور خادمان امام رضا (ع) عنوان کرد و گفت: دیدار با خانواده های معظم شهداء و جانبازان هشت سال دفاع مقدس و غبار روبی و عطر افشانی قبئر مطهر شهدای کرمان در عصر روز پنجشنبه 6 مهر ماه جاری از برنامه های روز دوم حضور خادمان حرم رضوی در کرمان است.

وی تصریح کرد: در سومین روز از برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید در کرمان، خادمان حرم رضوی در دعای روحبخش ندبه در مهدیه صاحب الزمان (عج) کرمان و در پایان در محل برگزاری نماز وحدت بخش جمعه شهر کرمان نیز حضور می یابند.

وی افزود: در حاشیه برنامه های در نظر گرفته شده، توزیع نمک و نبات تبرک میان شرکت کنندگان در برنامه ها توسط خادمان حرم امام رضا (ع) انجام می شود.

