انهدام81 خودروی مجهز به تیربار تروریستها/ پایان کنفرانس مخالفان سوری داخل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، شرکت کنندگان در کنفرانس مخالفان سوری داخل سوریه، خواستار گفتگو و توقف جنگ شدند و درباره از هم فروپاشیدگی جامعه سوریه هشدار دادند.



از سوی دیگر محمود مرعی عضو هیئت هماهنگی ملی سوریه تاکید کرد مخالفان سوری در داخل معتقدند راه حل سیاسی، اساس تلاشها برای خارج کردن سوریه از بحران کنونی است.

تروریستهای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو، ترکیه و رژیم صهیونیستی

در کنفرانس مخالفان سوری در داخل سوریه موسوم به کنگره ملی نجات سوریه، 20 حزب و جریان سیاسی مخالف شرکت کردند و همگی بر ضرورت راه حل سیاسی بحران و مخالفت با دخالت خارجی تاکید کردند.



خبر دیگر اینکه تلویزیون سوریه از تلفات سنگین گروههای تروریستی مسلح در ادامه عملیات ارتش برای پاکسازی حلب، درعا، حمص، الرقه وادلب خبر داد.



بر اساس این گزارش، در عملیات ارتش در این مناطق، دهها تروریست مسلح کشته و زخمی شدند، همچنین 81 دستگاه خودروی مجهز به تیربار تروریستها منهدم شد.