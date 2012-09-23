  1. بین الملل
۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۲:۰۴

آخرین خبرها از سوریه/

انهدام81 خودروی مجهز به تیربار تروریستها/ پایان کنفرانس مخالفان سوری داخل

انهدام81 خودروی مجهز به تیربار تروریستها/ پایان کنفرانس مخالفان سوری داخل

ادامه عملیات ارتش سوریه برای پاکسازی مناطقی همچون حلب و ادلب، تاکید شرکت کنندگان در کنفرانس مخالفان سوری داخل در دمشق بر راه حل سیاسی بحران و انهدام دهها دستگاه خودروی مجهز به تیربار تروریستها از آخرین خبرهای مربوط به سوریه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العربیه، شرکت کنندگان در کنفرانس مخالفان سوری داخل سوریه، خواستار گفتگو و توقف جنگ شدند و درباره از هم فروپاشیدگی جامعه سوریه هشدار دادند.

از سوی دیگر محمود مرعی عضو هیئت هماهنگی ملی سوریه تاکید کرد مخالفان سوری در داخل معتقدند راه حل سیاسی، اساس تلاشها برای خارج کردن سوریه از بحران کنونی است.

   تروریستهای مسلح مورد حمایت غربی ها و رژیمهای عربی همسو، ترکیه و رژیم صهیونیستی

در کنفرانس مخالفان سوری در داخل سوریه موسوم به کنگره ملی نجات سوریه، 20 حزب و جریان سیاسی مخالف شرکت کردند و همگی بر ضرورت راه حل سیاسی بحران و مخالفت با دخالت خارجی تاکید کردند.

خبر دیگر اینکه تلویزیون سوریه از تلفات سنگین گروههای تروریستی مسلح در ادامه عملیات ارتش برای پاکسازی حلب، درعا، حمص، الرقه وادلب خبر داد.

بر اساس این گزارش، در عملیات ارتش در این مناطق، دهها تروریست مسلح کشته و زخمی شدند، همچنین 81 دستگاه خودروی مجهز به تیربار تروریستها منهدم شد.

کد مطلب 1703421

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها