هاشمی امشب در فرودگاه امام (ره)/ دلیلی برای بازداشت موکلم وجود ندارد

محمود علیزاده طباطبائی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت : قرار بود مهدی هاشمی تا یک هفته آینده به ایران بازگردد که امروز تصمیم خود را تغییر داد و به سمت ایران حرکت کرد.

وی افزود : موکلم تا دقایقی دیگر وارد فرودگاه امام خمینی ( ره) شده و از آنجا به خانه شان می رود.

وکیل فرزندان هاشمی بازداشت مهدی هاشمی در فرودگاه را بعید دانست و گفت : دلیلی برای بازداشت وی در فرودگاه وجود ندارد و موارد اتهامی او جزء مواردی نیست که نیاز به بازداشت موکلم باشد. پس از بازگشت مهدی هاشمی به اتهامات مطرح شده علیه وی پاسخ خواهیم داد تا پرونده روند قانونی خود را طی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که بازگشت مهدی هاشمی با موضوع بازداشت فائزه مرتبط است اظهار داشت : تصور نمی کنم اما موکلم امروز نظر خود را برای بازگشت به ایران تغییر داد و زودتر از زمانی که قبلا اعلام کرده بود بازگشت.

مهدی هاشمی در حالی به ایران باز می گردد که شامگاه دیروز فائزه هاشمی برای اجرای حکم شش ماه زندانش بازداشت و به بند امنیتی زندان زنان اوین منتقل شد.