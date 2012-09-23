برگزاری جشن زیر سایه خورشید در هشت منطقه گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسام بنی فاطمه عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری این جشن در غرب گلستان افزود: جشن متمرکز استانی دوشنبه 3 مهر از ساعت 19 در امامزاده عبدالله گرگان با سخنرانی حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد مراسم استقبال ساعت 17 همانروز از بازار امام ( میدان وحدت ) آغاز خواهد شد.
وی افزود: جشن شکوفه های نور ویژه دختران یکشنبه 2 مهر ساعت 10 صبح سالن ورزشی تختی کردکوی با حضور خانم دکتر میرزا اسکندری استاد جامعه شناسی دانشگاه های تهران برگزار می شود.
بنی فاطمه ادامه داد: با عنایت به برگزاری جشن در 22 استان و 100 شهر داخلی و همچنین پنج کشور و 14 شهر خارجی این جشن از اهمیت و فضای نشاط و معنوی خاصی برخوردار است و امید است با همیاری و وحدت مردم عزیز گلستان و گرگان و مسئولان، استان گلستان چون نگین انگشتری در 22 استان مجری این برنامه بدرخشد .
ادارات موظف به اجرای قانون حمایت ازمعلولان
قاسم سمیعی فرماندار رامیان در کمیته مناسب سازی شهرستان رامیان تاکید کرد: تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی موظف به اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هستند.
وی در ادامه عمل نمودن به این قانون را کمک به تحقق آرمانهای انقلاب یعنی اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانها دانست.
رئیس اداره بهزیستی شهرستان رامیان ضمن تشریح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان افزود: مناسب سازی محیط و مبلمان شهری موجب فراهم اوردن شرایط مشارکت معلولین در فرایند های اجتماعی و همچنین موجب تساوی فرصت ها برای معلولین و جانبازان با دیگر افراد جامعه می شود.
کشف 20 فقره سرقت در گلستان
این مقام انتظامی همچنین گفت: در این عملیات سارق حرفه ای سیم های کابل برق دستگیر که 400 متر سیم کابل مسروقه از وی کشف شد.
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