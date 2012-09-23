برگزاری جشن زیر سایه خورشید در هشت منطقه گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسام بنی فاطمه عصر یکشنبه در حاشیه برگزاری این جشن در غرب گلستان افزود: جشن متمرکز استانی دوشنبه 3 مهر از ساعت 19 در امامزاده عبدالله گرگان با سخنرانی حجت الاسلام ابوترابی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد مراسم استقبال ساعت 17 همانروز از بازار امام ( میدان وحدت ) آغاز خواهد شد.

وی افزود: جشن شکوفه های نور ویژه دختران یکشنبه 2 مهر ساعت 10 صبح سالن ورزشی تختی کردکوی با حضور خانم دکتر میرزا اسکندری استاد جامعه شناسی دانشگاه های تهران برگزار می شود.

بنی فاطمه ادامه داد: با عنایت به برگزاری جشن در 22 استان و 100 شهر داخلی و همچنین پنج کشور و 14 شهر خارجی این جشن از اهمیت و فضای نشاط و معنوی خاصی برخوردار است و امید است با همیاری و وحدت مردم عزیز گلستان و گرگان و مسئولان، استان گلستان چون نگین انگشتری در 22 استان مجری این برنامه بدرخشد .

ادارات موظف به اجرای قانون حمایت ازمعلولان

قاسم سمیعی فرماندار رامیان در کمیته مناسب سازی شهرستان رامیان تاکید کرد: تمامی دستگاه های دولتی و غیر دولتی موظف به اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان هستند.

وی در ادامه عمل نمودن به این قانون را کمک به تحقق آرمانهای انقلاب یعنی اجرای عدالت و حفظ کرامت انسانها دانست.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان رامیان ضمن تشریح قانون جامع حمایت از حقوق معلولان افزود: مناسب سازی محیط و مبلمان شهری موجب فراهم اوردن شرایط مشارکت معلولین در فرایند های اجتماعی و همچنین موجب تساوی فرصت ها برای معلولین و جانبازان با دیگر افراد جامعه می شود.

کشف 20 فقره سرقت در گلستان

معاون عملیات پلیس آگاهی گلستان از دستگیری 13 سارق و کشف 20 فقره سرقت در راستای طرح عملیاتی سرقت های توأم با خشونت و سرقت های به عنف خبر داد.

سرهنگ کامران یادگاری گفت: طرح عملیاتی سرقت های توأم با خشونت، کیف قاپی ،زورگیری و سرقت های به عنف طی 2 روز و در اواخر هفته گذشته با بکارگیری توان عملیاتی پلیس آگاهی به مرحله اجرار گذاشته شد.

وی گفت: در اجرای این طرح 14 فقره سرقت های به عنف کشف و 13 سارق دستگیر که تحویل مراجع قضایی شدند.

این مقام انتظامی همچنین گفت: در این عملیات سارق حرفه ای سیم های کابل برق دستگیر که 400 متر سیم کابل مسروقه از وی کشف شد.