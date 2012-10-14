جزئیات طرح انگلیس برای تجزیه افغانستان/ اهداف غربیها از اجرای این طرح

افشاگری یک روزنامه غربی از طرح ویژه انگلیس برای تجزیه افغانستان و کنترل برخی از قسمت ها بدست طالبان و واکنش نمایندگان حزب محافظه کار به این طرح باعث شد تا با کارشناسان مسائل بین الملل در این باره گفتگو کرده و پای صحبت ها و نظرات آنها بنشینیم.

"پیر محمد ملازهی" کارشناس مسائل شبه قاره درباره اهداف انگلیس از ارائه طرحی برای تجزیه افغانستان گفت: تجزیه افغانستان تنها طرح انگلیس نیست؛ پس از سال 2014 و خروج نظامیان از این کشور جنگ زده نحوه اداره افغانستان موضوع مهمی است و نباید قدرت دست طالبان بیفتد.

وی افزود: پلیس افغانستان در موقعیتی نیست که در برابر حملات طالبان مقاومت کند و طرح انگلیس تقسیم افغانستان به هشت منطقه اقتصادی، سیاسی و اداری و تسلط طالبان بر مناطق پشتون نشین و ایجاد یک حکومت فدرال در این کشور است.

ملازهی تاکید کرد: هدف انگلیس از ارائه چنین طرحی تشویق طالبان به آمدن بر سر میز مذاکرات صلح و پایان عملیات تروریستی است اما از آنجاییکه بقیه گروههای قومی از جمله تاجیک، ازبک هزاره ها متوجه این موضوع شدند به دنبال آن هستند تا مناطقی را که به لحاظ قومی در آنجا مسلط هستند، به همان شکلی که به طالبان امتیاز داده شده است به آنها نیز امتیاز داده شود.

آمریکا و ناتو همانند روس ها نیستند و هیچ گاه شکست در افغانستان را نمی پذیرند؛ آمریکایی ها از امکانات استفاده خواهند کرد و فشارهای زیادی را علیه پاکستان وارد می کنند تا سیاست روشنی را در قبال طالبان و مذاکرات صلح اتخاذ کند، در غیراینصورت خود پاکستان تجزیه می شود .

وی گفت: طرح انگلیس این حسن را دارد حداقل چهار منطقه قومی را برای قومیت های غیرپشتون در نظر بگیرد مثلا هرات را برای فارسی زبانان، مزار شریف را برای ازبک ها، قندوز را برای تاجیک ها در نظر گرفته است.

ملازهی افزود: برای اینکه توازن قومی قدرت به هم نخورد، مناطق پشتون نشین در اختیار طالبان قرار گرفته نشده بلکه غربیها افغانستان را به چهار منطقه اقتصادی یعنی قندهار، جلال آباد و خوست در نظر گرفته اند. این بدان معنا است که تا آن زمان چهار منطقه را به دست پشتون و طالبان می دهند و چهار منطقه دیگر را به دست قومیت های دیگر می دهند.

وی گف: به نظرم انگلیس در پی خروج از افغانستان است اما این کشور نمی خواهد که با شکست از افغانستان خارج شود و باید یک توافق همه جانبه صورت گیرد.

این کارشناس مسائل شبه قاره درباره میزان موافقت ها و مخالفت های دولت دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس با این طرح گفت: با توجه به آنکه این موضوع مطرح شده بود انگلیس در افغانستان خوب عمل نکرده ممکن است این کشور از این طرح به عنوان بهره برداری سیاسی و تبلیغاتی برای انتخابات استفاده کند.

وی افزود: اما این نکته را نباید فراموش کرد که سیاست انگلیس در افغانستان صرف نظر از اینکه چه حزبی حاکم باشد یک سیاست استراتژیک است و خیلی تحت تاثیر دیدگاه احزاب قرار نخواهد گرفت.

وی تاکید کرد: بنابراین انتظار می رود که این طرح در سطح رسانه ها مطرح شود اما در سیاست کلی کارشنگی وجود نخواهد داشت و احزاب مخالف منافع انگلیس را در افغانستان در نظر گرفته و آن را می پذیرند.

ملازهی درباره قابلیت اجرایی بودن این طرح گفت: این طرح تنها طرح انگلیس نیست بلکه طرح آمریکا و پتریوس بوده و هدف اینه که پس از سال 2014 طالبان نتوانند به پایگاههای کشورهای غربی حمله کرده و عملیات انتحاری انجام دهند.

وی افزود: بهرحال به نظر می رسد که ناتو و آمریکایی ها به نتیجه قطعی رسیدند که از نظر نظامی نمی توانند به پیروزی دست یابند اما از نظر سیاسی می تواند یک پیروزی را از آن خود کنند.

ملازهی گفت: صحبت از این است که اگر آمریکا و ناتو در افغانستان شکست نظامی بخورد، در این صورت تجزیه و بخشهایی را دست پشتون ها، بخشهایی را در دست ازبک ها و بخشهایی را در دست تاجیک ها می دهد.

وی تاکید کرد: آمریکا و ناتو همانند روس ها نیستند و هیچ گاه شکست در افغانستان را نمی پذیرند، آمریکایی ها از امکانات استفاده خواهند کرد و فشارهای زیادی را علیه پاکستان وارد می کنند تا سیاست روشنی را در قبال طالبان و مذاکرات صلح اتخاذ کند، در غیراینصورت خود پاکستان تجزیه می شود.

ملازهی افزود: کل شرایط منطقه به گونه ای است که باید یک توافق نامه همه جانبه صورت بگیرد و به نظر می رسد که در پشت پرده اتفاقهایی نیز در افغانستان در حال جریان است.

وی با اشاره به افشاگری ایندیپندنت درباره این طرح گفت: دستگاههای امنیتی انگلیس این گزارش را در اختیار این روزنامه انگلیسی قرار دادند تا نظاره گر واکنش ها به این طرح در غرب و افغانستان باشند.

ملازهی افزود: به نظرم طرح انگلیس در افغانستان به اجرا در می آید و 8 منطقه اقتصادی و جغرافیایی این کشور به یک شکل فدرال در می آید و اگر این طرح به اجرا در نیاید افغانستان تجزیه خواهد شد و این خطر وجود دارد.

وی گفت: زمینه های واقعی وجود دارد که افغانستان به سمت یک حکومت فدرال پیش برود و کرزای در نهایت با این موضوع موافقت خواهد و بحث مهم درباره جایگاه رئیس جمهوری فعلی این کشور است.

ملازهی افزود: اگر غربیها به کرزای اطمینان دهند که وی را به عنوان رئیس جمهوری افغانستان باقی می ماند کرزای نیز با طرح های انگلیس موافقت می کند.

ادامه دارد...