کی روش توجه بیشتری به تیم های شهرستانی داشته باشد/ پرسپولیسی ها جنگنده بودند

به گزارش خبرنگار مهر زلاتکو کرانجار پس از پیروزی تیم سپاهان مقابل پرسپولیس تهران در گفتگو با خبرنگاران رسانه های گروهی با اشاره به شرایط بازی تیمش مقابل پرسپولیس اظهار داشت: باید بگویم ما در این بازی تیم برتر میدان بودیم و در هر دو نیمه بازی دستمان بود. ما انتظار یک بازی درگیرانه و سخت را داشتیم و می دانستیم که در این بازی کار سختی در پیش داریم.

وی گفت: بازیکنان پرسپولیس در نیمه نخست بازی بسیار مبارزه کردند اما ما بعد از بازی با الاهلی توانستیم بازیکنان را به حدی برسانیم که فوتبال خوبی را از خود ارائه دهند و در این مسابقه پیروز میدان باشیم.

سرمربی تیم سپاهان تصریح کرد: ما بعد از بازی خوب امروز یکی از مدعیان رسیدن به قهرمانی هستیم و استقلال و نفت تهران نیز با توجه به امتیازات خوبی که کسب کرده اند از دیگر مدعیان قهرمانی هستند.

وی گفت: البته شانس تیم سپاهان از دیگر تیم ها اندکی بیشتر است و با توجه به مبارزه بازیکنان و کیفیتی که شاگردانم در این مسابقه از خود نمایش دادند یکی از مدعیان اصلی قهرمانی در بازیهای آینده خواهیم بود.

زلاتکو کرانجار با اشاره به وضعیت خط هافبک تیم سپاهان گفت: خط میانی ما شرایط خاصی دارد اما تیم ما باید بازی خوبی از خود ارائه دهد و خط هافبک باید کیفیت های خود را افزایش دهد.

سرمربی تیم سپاهان در پاسخ به سئوالی پیرامون عدم دعوت بازیکنان تیم سپاهان به تیم ملی فوتبال گفت: به نظر من سرمربی تیم ملی فوتبال ایران باید اندکی از مسائل تیم ملی خارج شود و به تیم های شهرستانی همچون سپاهان توجه بیشتری از خود نشان دهد چرا که تیم های شهرستانی بازیکنان با کیفیت زیادی دارند که می توانند به تیم ملی کمک کنند.

وی ادامه داد: ما پارسال نیز بازیکنان بسیار خوبی همچون رحمان احمدی و امید ابراهیمی داشتیم که می توانستند به تیم ملی کمک کنند اما آنها به تیم ملی دعوت نشدند و به نظر من دعوت از این بازیکنان می تواند به شرایط تیم ملی بیش از این کمک کند.

زلاتکو کرانجار در پاسخ به سئوالی پیرامون اظهارنظر احمد جمشیدیان برای جدایی از تیم سپاهان اضافه کرد: این بازیکن با من صحبتی در این زمینه نداشته اما وظیفه من این است که برای بازیهای آینده خود بهترین کیفیت را ایجاد کنم و تیمم را به صورت هدفمند به مسابقات لیگ برتر آسیا ببرد.