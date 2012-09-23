مهدی هاشمی وارد فرودگاه امام خمینی(ره) تهران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی رفسنجانی با پرواز شماره 977 دوبی-تهران در ساعت 21 و 44 دقیقه وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شده و هم اکنون در صف گیت بازرسی حضور دارد.
محسن هاشمی رفسنجانی برادر بزرگتر مهدی و فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی برای استقبال از وی در سالن انتظار فرودگاه امام خمینی (ره) تهران حضور دارد و تاکنون حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشده است.
وکیل مهدی هاشمی در گفتگو با رسانه ها اعلام کرده بود که موکل وی به همراه فاطمه و یاسر هاشمی وارد تهران می شود و هیچ یک از اعضای خانواده هاشمی برای استقبال از مهدی به فرودگاه نمیروند.
محمود علیزاده طباطبایی گفته بود: مهدی هاشمی به روال طبیعی مستقیم به منزل خودش میرود.
تشکل های دانشجویی پیش از این بارها خوستار بازگشت مهدی هاشمی از متهمان حوادث سال 88 و رسیدگی به اتهامات وی از سوی قوه قضائیه شده بودند.
دانشجویان هم چنین روز گشته با توجه به اخبار ضد و نقیضی که در مورد ورود مهدی هاشمی در شامگاه شنبه به تهران در رسانه ها منتشر شده بود در فرودگاه امام خمینی(ره) تحصن کرده و خواستار بازداشت فوری وی شده بودند.
مهدی هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی و از متهمان حوادث سال 88 وارد فرودگاه امام خمینی(ره) تهران شد.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هاشمی رفسنجانی با پرواز شماره 977 دوبی-تهران در ساعت 21 و 44 دقیقه وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شده و هم اکنون در صف گیت بازرسی حضور دارد.
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