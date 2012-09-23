به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله گروهی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا امروز یکشنبه با برگزاری 4 دیدار از گروههای C و D به پایان رسید که طی آن تیمهای کرهجنوبی، ژاپن و ازبکستان برابر حریفان خود پیروز شدند و تیمهای چین و سوریه دومین تساوی جام را رقم زدند.
در گروه C کرهجنوبی دست به کار بزرگی زد و در سیاسیترین نبرد جام با هتتریک "هوانگ هی چان" برابر کرهشمالی قهرمان دوره گذشته این مسابقات به پیروزی 3 بر صفر دست یافت. ژاپن هم در دیگر دیدار این گروه که به "گروه مرگ" نامیده شده است، با 2 گل از سد عربستان عبور کرد تا خود را به عنوان یکی از مدعیان جام پانزدهم معرفی کند.
در پایان دیدارهای این گروه، کرهجنوبی با 3 امتیاز و تفاضل گل 3+ و ژاپن با 3 امتیاز و تفاضل گل 2+ به ترتیب ردههای اول و دوم را به خود اختصاص دادند و عربستان بدون امتیاز و تفاضل گل 2- و کرهشمالی بدون امتیاز و تفاضل گل 3- به ترتیب ردههای سوم و چهارم را از آن خودند کردند.
در گروه D هم ازبکستان میزبان و نایب قهرمان دوره گذشته این رقابتها به سختی و با نتیجه 3 بر 2 از سد هندوستان عبور کرد تا صدرنشین این گروه شود. تیم نوجوانان چین هم درحالیکه تا ثانیههای پایانی مسابقه از حریفش سوریه پیش بود، در دقیقه 4+90 گل تساوی را دریافت کرد تا از کسب پیروزی محروم شود.
با این نتایج تیم ازبکستان با 3 امتیاز صدرنشین گروه شد و تیمهای چین و سوریه هر کدام با یک امتیاز و هند بدون امتیاز ردههای دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.
گروه C:
* کرهشمالی صفر - کرهجنوبی 3
گلها: هوانگ هی چان (17، 59 و 68) برای کرهجنوبی
* ژاپن 2 - عربستان صفر
گلها: ساساکی واتارو(44) و سوگیموتو تارو(56) برای ژاپن
گروه D:
* ازبکستان 3 - هند 2
گلها: مخیدین اودیلوف (8)، ابروخیم عبدالایف (53) و ایلهومجون عبدالغنیاف (79) برای ازبکستان - رای اوتام (47 و 71) برای هند
* سوریه یک - چین یک
گلها: خالد کوردوقلی(4+90) برای سوریه - ژاگ یونینگ(48) برای چین
سومین روز از مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 ایران فردا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری میشود:
دوشنبه - 3/7/1391
گروه A:
* لائوس - کویت، ساعت 13، ورزشگاه دستگردی تهران
* یمن - ایران، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران
گروه B:
* تایلند - عراق، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* عمان - استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران
در دیدارهای روز دوشنبه تیم فوتبال نوجوانان ایران در صورت پیروزی برابر یمن، صعودش به مرحله حذفی مسابقات را قطعی خواهد کرد.
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