به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مرحله گروهی پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا امروز یکشنبه با برگزاری 4 دیدار از گروه‌های C و D به پایان رسید که طی آن تیم‌های کره‌جنوبی، ژاپن و ازبکستان برابر حریفان خود پیروز شدند و تیم‌های چین و سوریه دومین تساوی جام را رقم زدند.

در گروه C کره‌جنوبی دست به کار بزرگی زد و در سیاسی‌ترین نبرد جام با هت‌تریک "هوانگ هی چان" برابر کره‌شمالی قهرمان دوره گذشته این مسابقات به پیروزی 3 بر صفر دست یافت. ژاپن هم در دیگر دیدار این گروه که به "گروه مرگ" نامیده شده است، با 2 گل از سد عربستان عبور کرد تا خود را به عنوان یکی از مدعیان جام پانزدهم معرفی کند.

در پایان دیدارهای این گروه، کره‌جنوبی با 3 امتیاز و تفاضل گل 3+ و ژاپن با 3 امتیاز و تفاضل گل 2+ به ترتیب رده‌های اول و دوم را به خود اختصاص دادند و عربستان بدون امتیاز و تفاضل گل 2- و کره‌شمالی بدون امتیاز و تفاضل گل 3- به ترتیب رده‌های سوم و چهارم را از آن خودند کردند.

در گروه D هم ازبکستان میزبان و نایب قهرمان دوره گذشته این رقابتها به سختی و با نتیجه 3 بر 2 از سد هندوستان عبور کرد تا صدرنشین این گروه شود. تیم نوجوانان چین هم درحالیکه تا ثانیه‌های پایانی مسابقه از حریفش سوریه پیش بود، در دقیقه 4+90 گل تساوی را دریافت کرد تا از کسب پیروزی محروم شود.

با این نتایج تیم ازبکستان با 3 امتیاز صدرنشین گروه شد و تیم‌های چین و سوریه هر کدام با یک امتیاز و هند بدون امتیاز رده‌های دوم تا چهارم را به خود اختصاص دادند.

گروه ‏C‏:‏

‏* کره‌شمالی صفر - کره‌جنوبی 3

گل‌ها: هوانگ هی چان (17، 59 و 68) برای کره‌جنوبی

‏* ژاپن 2 - عربستان صفر

گل‌ها: ساساکی واتارو(44) و سوگیموتو تارو(56) برای ژاپن

گروه ‏D‏:‏

‏* ازبکستان 3 - هند 2

گل‌ها: مخیدین اودیلوف (8)، ابروخیم عبدالایف (53) و ایلهومجون عبدالغنی‌اف (79) برای ازبکستان - رای اوتام (47 و 71) برای هند

‏* سوریه یک - چین یک

گل‌ها: خالد کوردوقلی(4+90) برای سوریه - ژاگ یونینگ(48) برای چین

سومین روز از مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 ایران فردا با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

دوشنبه - 3/7/1391‏

گروه ‏A‏:‏

‏* لائوس - کویت، ساعت 13، ورزشگاه دستگردی تهران

‏*‏‎ ‎یمن - ایران، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران‏

گروه ‏B‏:‏

‏* تایلند - عراق، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

‎* ‎عمان - استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران

در دیدارهای روز دوشنبه تیم فوتبال نوجوانان ایران در صورت پیروزی برابر یمن، صعودش به مرحله حذفی مسابقات را قطعی خواهد کرد.