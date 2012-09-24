اتاق بازرگانی قزوین و اقلیم کردستان عراق تفاهم نامه امضاء کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه سفر دو روزه هیئت تجاری و بازرگانی از بخش خصوصی اقلیم کردستان عراق به استان قزوین یکشنبه شب اعضاء این هیئت در گفتگوی رو در رو با همتایان خود در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین توانمندی های صادراتی خود را معرفی کردند.

در پایان این نشست تفاهم نامه ای برای تداوم و تقویت روابط اقتصادی بین استان قزوین و اقلیم کردستان عراق امضاء شد.

در این تفاهم نامه طرفین متعهد شده اند تا برای برپایی نمایشگاه تخصصی، گسترش روابط سودمند تجاری متقابل با در نظر گرفتن قوانین دو کشور با نظارت اتاق بازرگانی تلاش کنند.

تبادل اطلاعات بازرگانی و تجاری مورد نیاز سرمایه گذاران، حمایت و ایجاد تسهیلات برای بازدید گروههای عراقی از استان قزوین و بالعکس، حل مشکلات و موانع توسعه مناسبات، از دیگر مفاد این تفاهم نامه همکاری است.

این تفاهم نامه را علیرضا کشاورز قاسمی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قزوین و عطا محمد نوری معاون رئیس کل اتحادیه صادرات و واردات اقلیم کردستان عراق امضاء کردند.