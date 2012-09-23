حضور نماینده دادستان تهران برای تفهیم اتهام به مهدی هاشمی

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان تهران برای تفهیم اتهامات مهدی هاشمی در فرودگاه امام خمینی(ره) تهران حاضر شده و قرار است به محض ورود وی به سالن اصلی فرودگاه روال قانونی مربوط به وی را طی کند.

مهدی هاشمی رفسنجانی با پرواز شماره 977 دوبی-تهران در ساعت 22 و 44 دقیقه وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شده و هم اکنون در صف گیت بازرسی حضور دارد.



محسن هاشمی رفسنجانی برادر بزرگتر مهدی و فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی برای استقبال از وی در سالن انتظار فرودگاه امام خمینی (ره) تهران حضور دارد و تاکنون حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشده است.