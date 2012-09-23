  1. سیاست
۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۲:۱۲

در فرودگاه امام خمینی(ره)؛

حضور نماینده دادستان تهران برای تفهیم اتهام به مهدی هاشمی

حضور نماینده دادستان تهران برای تفهیم اتهام به مهدی هاشمی

نماینده دادستان تهران برای تفهیم اتهامات مهدی هاشمی در فرودگاه امام خمینی(ره) تهران حاضر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان تهران برای تفهیم اتهامات مهدی هاشمی در فرودگاه امام خمینی(ره) تهران حاضر شده و قرار است به محض ورود وی به سالن اصلی فرودگاه روال قانونی مربوط به وی را طی کند.

مهدی هاشمی رفسنجانی با پرواز شماره 977 دوبی-تهران در ساعت 22 و 44 دقیقه وارد فرودگاه امام خمینی(ره) شده و هم اکنون در صف گیت بازرسی حضور دارد.
 
محسن هاشمی رفسنجانی برادر بزرگتر مهدی و فرزند ارشد آیت الله هاشمی رفسنجانی برای استقبال از وی در سالن انتظار فرودگاه امام خمینی (ره) تهران حضور دارد و تاکنون حاضر به مصاحبه با خبرنگاران نشده است.

کد مطلب 1703437

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