به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خلعتبری، بازیکن تیم سپاهان در دقایق پایانی نیمه دوم بازی از سوی کرانچار تعویض شد و هنگام تعویضش چند دقیقه تعلل کرد و نمی‌خواست از زمین بیرون بیاید.

خلعتبری پس از آن راضی شد از زمین بیرون بیاید اما هنگام خروجش از زمین با بوسه‌هایی که بر پیراهن سپاهان زد، نشان داد که از انتخاب تیم سپاهان راضی است و خوشحال است که به پرسپولیس نپیوسته است.

هواداران سپاهان در پایان بازی با شعار "پرسپولیس قهرمان، در لیگ برتر بمان" به نوعی با کنایه به جایگاه تیم پرسپولیس در جدول رده‌بندی لیگ برتر اشاره کردند.

علیرضا مرزبان در پایان بازی با عصبانیت نسبت به داوری بازی معترض بود.

همچنین زلاتکو کرانچار سرمربی سپاهان با نگرانی بسیار بازی را دنبال می‌کرد و با وجود اینکه تیمش 2 گل به پرسپولیس زده بود، در دقایق پایانی با نگرانی بازی را دنبال می‌کرد.

تماشاگران سپاهان در اعتراض به باخت تیم ملی و دعوت نشدن بازیکنان سپاهان به تیم ملی، شعارهایی علیه تیم ملی سر دادند.

این تماشاگران بعد از آن از سرمربی تیم ملی خواستند که امید ابراهیمی را به تیم ملی دعوت کند.

کارلوس کی‌روش، سرمربی تیم ملی فوتبال کشور که برای تماشای این بازی به ورزشگاه فولادشهر رفته بود، در دقیقه 90 بازی ورزشگاه را ترک کرد.

تماشاگران تیم پرسپولیس بعد از این شکست شعارهای تندی علیه بازیکنان، مربیان و مسئولان تیم پرسپولیس سر دادند.

جلال حسینی، بازیکن تیم پرسپولیس که از شعارهای این تماشاگران عصبی شده بود، بعد از پایان بازی بر روی زمین و مقابل هواداران پرسپولیس، اعتراض خود را به این مسئله اعلام کند.

این دیدار با پیروزی دو بر صفر تیم سپاهان به پایان رسید.