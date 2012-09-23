به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان پس از شکست 2 بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس مقابل سپاهان با بیان این مطلب افزود: نتیجه بدست آمده دور از انتظار بود. تیم مشکلاتی دارد. به مانوئل ژوزه هشدار و اخطار می‌دهم که تیم را از این وضعیت خارج کند.

وی که با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفتگو می‌کرد، همچنین افزود: یحیی گل محمدی انشاءالله در کادر فنی مستقر خواهد شد و کارش را در کنار تیم به عنوان دستیار مانوئل آغار می‌کند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه خاطر نشان کرد: 10 درصد از قرارداد کادر فنی و بازیکنان تیم نیز کسر خواهد شد. اصلاح وضعیت تیم و کادر فنی با قدرت تداوم خواهد یافت و از مواضعی که داشتم با توجه به این نتایج، ذره‌ای کوتاه نخواهم آمد.

رویانیان در خاتمه تصریح کرد: حضور و یا عدم حضور برخی بازیکنان نیز موضوع تعیین کننده‌ای نخواهد بود. ما قبلا هم باخته بودیم، امروز هم باختیم و عدم حضور برخی بازیکنان در این زمینه تاثیری نداشته است.