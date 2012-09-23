به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان درباره زیر سرم رفتن چند بازیکن پرسپولیس در پایان بازی با سپاهان گفت: تا آنجا که گزارشات را دریافت کردم، نقی‌زاده، نوری و نوروزی از فرط بی‌حالی، سرگیجه و یا مسمویت زیر سرم رفتند و نقی‌زاده هنوز از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. بنگر و مهدوی کیا نیز به واسطه پایین آمدن فشارشان دچار بی‌حالی شده‌اند.

وی که با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفتگو می‌کرد، افزود: برای ما این موضوع بسیار عجیب است. همه دیدند که در نیمه اول بازیکنان پرسپولیس بسیار دونده و جنگنده در میدان ظاهر شدند اما در نیمه دوم شاهد افت فاحش بازیکنان نسبت به نیمه اول بودیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: بازی نفرات پرسپولیس در نیمه دوم طبیعی و نرمال جلوه نمی‌کرد و مشکلاتی برای آنها به وجود آمده بود، به طوری که در پایان بازی چندین بازیکن تیم از فرط بی‌حالی سرگیجه و یا مسمومیت تحت مداوا قرار گرفته و یا زیر سرم رفته‌اند.

رویانیان در ادامه تصریح کرد: ما این موضوع را به طور دقیق و کامل بررسی خواهیم کرد. این موضوع بسیار مشکوک و غیرطبیعی است. شنیده بودیم که در فوتبال ایران برخی عناصر فوتبالی دنبال جادو و اینجور چیزها هستند اما نشنیده و ندیده بودیم که چنین اتفاقی برای بازیکنان یک تیم بیفتد!

وی در خاتمه تصریح کرد: متاسفانه امکانات خوبی هم در ورزشگاه وجود نداشته و تنها یک آمبولانس برای رسیدگی به وضعیت بد بازیکنان پرسپولیس بوده است. مثل اینکه کار آقای شیرینی هم به بیمارستان کشیده شده است. بنده مدام با اعضای تیم در تماسم و کادر پزشکی به ما اعلام کرده تمامی مواد غذایی، پودر، محلول‌ها و آب معدنی را به تهران خواهند آورد تا آزمایشات دقیق در این خصوص به عمل آید تا مشخص شود این اتفاق نادر، عجیب و شک برانگیز چه بوده است.