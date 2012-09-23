  1. ورزش
۲ مهر ۱۳۹۱، ۲۳:۰۵

چند بازیکن زیر سرم رفتند/

کار پرسپولیسی‌ها به بیمارستان کشید/ رویانیان: به برخی اتفاقات مشکوکم!

کار پرسپولیسی‌ها به بیمارستان کشید/ رویانیان: به برخی اتفاقات مشکوکم!

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس عملکرد تیم فوتبال این باشگاه در نیمه دوم دیدار با سپاهان را غیرطبیعی خواند و گفت: نسبت به برخی از اتفاقات در جریان این بازی مشکوک هستم. ما در نیمه اول نمایش خوبی داشتیم اما نمی دانم چه اتفاقی افتاد که در نیمه دوم افت کردیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان درباره زیر سرم رفتن چند بازیکن پرسپولیس در پایان بازی با سپاهان گفت: تا آنجا که گزارشات را دریافت کردم، نقی‌زاده، نوری و نوروزی از فرط بی‌حالی، سرگیجه و یا مسمویت زیر سرم رفتند و نقی‌زاده هنوز از شرایط مطلوبی برخوردار نیست. بنگر و مهدوی کیا نیز به واسطه پایین آمدن فشارشان دچار بی‌حالی شده‌اند.

وی که با سایت رسمی باشگاه پرسپولیس گفتگو می‌کرد، افزود: برای ما این موضوع بسیار عجیب است. همه دیدند که در نیمه اول بازیکنان پرسپولیس بسیار دونده و جنگنده در میدان ظاهر شدند اما در نیمه دوم شاهد افت فاحش بازیکنان نسبت به نیمه اول بودیم.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس خاطر نشان کرد: بازی نفرات پرسپولیس در نیمه دوم طبیعی و نرمال جلوه نمی‌کرد و مشکلاتی برای آنها به وجود آمده بود، به طوری که در پایان بازی چندین بازیکن تیم از فرط بی‌حالی سرگیجه و یا مسمومیت تحت مداوا قرار گرفته و یا زیر سرم رفته‌اند.

رویانیان در ادامه تصریح کرد: ما این موضوع را به طور دقیق و کامل بررسی خواهیم کرد. این موضوع بسیار مشکوک و غیرطبیعی است. شنیده بودیم که در فوتبال ایران برخی عناصر فوتبالی دنبال جادو و اینجور چیزها هستند اما نشنیده و ندیده بودیم که چنین اتفاقی برای بازیکنان یک تیم بیفتد!

وی در خاتمه تصریح کرد: متاسفانه امکانات خوبی هم در ورزشگاه وجود نداشته و تنها یک آمبولانس برای رسیدگی به وضعیت بد بازیکنان پرسپولیس بوده است. مثل اینکه کار آقای شیرینی هم به بیمارستان کشیده شده است. بنده مدام با اعضای تیم در تماسم و کادر پزشکی به ما اعلام کرده تمامی مواد غذایی، پودر، محلول‌ها و آب معدنی را به تهران خواهند آورد تا آزمایشات دقیق در این خصوص به عمل آید تا مشخص شود این اتفاق نادر، عجیب و شک برانگیز چه بوده است.

کد مطلب 1703446

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها