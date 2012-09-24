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۳ مهر ۱۳۹۱، ۸:۱۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری روز سوم از پانزدهمین دوره رقابت‌های فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا با رویارویی تیم‌های ایران و یمن و آغاز تورنمنت والیبال بانوان شرق آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سوم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و بیست و چهارم سپتامبر سال 2012 میلادی.

- سومین روز از مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
گروه ‏A‏:‏
‏* لائوس - کویت، ساعت 13، ورزشگاه دستگردی تهران
‏*‏‎ ‎یمن - ایران، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران‏

گروه ‏B‏:‏
‏* تایلند - عراق، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
‎* ‎عمان - استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران

- نشست اعضای کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از ساعت 11 صبح امروز در دفتر رئیس فدراسیون برگزار می‌شود.

- تورنمنت والیبال بانوان شرق آسیا از امروز با حضور 8 تیم در تایلند آغاز می شود که تیم جوانان ایران در نخستین مسابقه به مصاف هند می‌رود.
 

- هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدار لاکرونیاً و سویا به پایان می‌رسد.

کد مطلب 1703448

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