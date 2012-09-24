تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه سوم مهرماه سال 1391 هجری شمسی، مصادف است با هفتم ذیقعده سال 1433 هجری قمری و بیست و چهارم سپتامبر سال 2012 میلادی.

- سومین روز از مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا 2012 ایران امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

گروه ‏A‏:‏

‏* لائوس - کویت، ساعت 13، ورزشگاه دستگردی تهران

‏*‏‎ ‎یمن - ایران، ساعت 17، ورزشگاه دستگردی تهران‏

گروه ‏B‏:‏

‏* تایلند - عراق، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

‎* ‎عمان - استرالیا، ساعت 19، ورزشگاه اکباتان تهران

- نشست اعضای کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال از ساعت 11 صبح امروز در دفتر رئیس فدراسیون برگزار می‌شود.

- تورنمنت والیبال بانوان شرق آسیا از امروز با حضور 8 تیم در تایلند آغاز می شود که تیم جوانان ایران در نخستین مسابقه به مصاف هند می‌رود.



- هفته پنجم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدار لاکرونیاً و سویا به پایان می‌رسد.