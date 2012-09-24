محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شورای شناسایی مصادیق مجرمانه بزودی با حضور نمایندگانی از مجلس، دادستانی کل کشور، نیروی انتظامی و دیگر دستگاههای مسئول تشکیل جلسه خواهد داد.

وی افزود: برای مقابله با جرایم رایانه ای در حال حاضر خلاء قانونی نداریم اما همزمان با پیشرفت تکنولوژی شاهد وقوع جرایم جدیدی در این حوزه هستیم که برای مقابله نیاز به قانونی روز آمد داریم. به همین خاطر باید با مصادیق جدید جرایم رایانه ای آشنا شد و قانون مناسب برای برخورد با این جرایم را تصویب کرد.

اسفنانی خاطر نشان کرد: تشکیل شورای شناسایی مصادیق مجرمانه تصویب شده اما هنوز تشکیل جلسه نداده است. از طرف مجلس بنده به عنوان نماینده به این شورا معرفی شده ام که پس از تشکیل جلسه ، بیشتر در مورد وظایف و تصمیمات این شورا اطلاع رسانی خواهد شد.