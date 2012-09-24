بانک اطلاعاتی ویژه زنان نخبه آذربایجان غربی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده یکشنبه شب در جلسه کارگروه زنان و خانواده آذربایجان غربی بر تهیه بانک اطلاعاتی ویژه زنان نخبه در استان تاکید کرد و اظهارداشت: با توجه به ظرفیت و پتانسیل زنان استان در زمینه های مختلف و وجود نخبه های زن لزوم تهیه بانک اطلاعاتی ویژه زنان نخبه در استان بیش از پیش احساس می شود.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط دائمی و مستمر با این زنان نخبه استان افزود: یکی از مسائل و مشکلاتی که دامن گیر مسئولین استانی است عدم ارتباط دائمی و مستمر با افراد نخبه در زمینه های مختلف است که این نقیصه باید مورد اصلاح قرار گرفته و با نخبگان استان ارتباط بیشتری برقرار شود.

جلال زاده با اشاره به این که دین مبین اسلام و سیره نبوی و علوی، بالاترین و مترقی ترین نگاهها را به زنان دارد گفت: عدم اطلاع رسانی کامل و جامع از دیدگاهها و نظرات دین اسلام در حوزه های مختلف بویژه در بخش زنان و جایگاه آنان در جامعه ظلم به این دین الهی است و باید ما در تعمیق بیش از پیش آن در گستره جهانی کوشا باشیم.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: در چند سال بعد از انقلاب اسلامی، فرصتی برای اشاعه شعائر دینی بخصوص در حوزه زنان و خانواده در سطح جهان بعد از زمان صدر اسلام به وجود آمد که حضور زنان موفق در عرصه های مختلف تاییدی بر این مدعاست و این گونه فعالیت ها به نوعی توانسته است نگاه اسلام در خصوص زنان را نشان دهد.

وی تحکیم خانواده را با توجه به ظرفیت های دینی و مذهبی میسر دانست و گفت: توجه به ظرفیت های دینی و توجه بیش از پیش به نقش روحانیت و مساجد در حوزه های فرهنگی به ویژه تحکیم بنیان خانواده می تواند ما را در این زمینه موفق تر کند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به نقش زنان در حماسه آفرینی های هشت سال دفاع مقدس گفت: زنان آذربایجان غربی در طول هشت سال دفاع مقدس خدمات ارزنده ای برای نظام انجام داده اند که باید مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این جلسه مدیران و مسئولین دستگاههای مختلف به ارائه گزارش پرداختند.

کارگروه زنان و خانواده استان در جهت هماهنگی و برگزاری برنامه های مختلف ویژه بانوان در استان تشکیل شده است.