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۳ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۰

دارایی:

مشکلات بهداشتی اندیمشک نیاز به رسیدگی فوری دارد

مشکلات بهداشتی اندیمشک نیاز به رسیدگی فوری دارد

اندیمشک - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی وضع بهداشت و درمان در این شهرستان را نامطلوب دانست و خواستار رسیدگی جدی و فوری مسئولان در این خصوص شد.

عیسی دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عمده مشکلات شهرستان اندیمشک، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی است، اظهارکرد: با توجه به اینکه شهرستان اندیمشک در ورودی استان خوزستان قرار گرفته و روزانه مسافران بسیاری از این مسیر تردد می‌ کنند، تجهیزات بیمارستانی و اورژانس کفاف مراجعات مسافران و حتی همشهریان را هم نمی‌ دهد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: مشکلات درمانی اندیمشک باید سریعا برطرف شود و این خواسته به حق مردم است.

دارایی با اشاره به وعده های وزیر بهداشت در خصوص رفع مشکلات بهداشت و درمان در این شهرستان عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های وزارت بهداشت قرار است بخش مهمی از این مشکلات در قالب پزشک خانواده برطرف شود.

وی تصریح کرد: این شهر نیاز به تاسیس بیمارستان، تجهیزات و پزشک متخصص دارد، بنابراین دولت و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان این قضیه را پیگیری کنند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی همچنین نظافت شهری، عدم پرداخت به موقع حقوق کارکنان شهرداری و قطعی برق را از جمله مهمترین مشکلات مردم این شهرستان اعلام کرد.
کد مطلب 1703461

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