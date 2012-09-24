مشکلات بهداشتی اندیمشک نیاز به رسیدگی فوری دارد

عیسی دارایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه عمده مشکلات شهرستان اندیمشک، کمبود امکانات بهداشتی و درمانی است، اظهارکرد: با توجه به اینکه شهرستان اندیمشک در ورودی استان خوزستان قرار گرفته و روزانه مسافران بسیاری از این مسیر تردد می‌ کنند، تجهیزات بیمارستانی و اورژانس کفاف مراجعات مسافران و حتی همشهریان را هم نمی‌ دهد.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ادامه داد: مشکلات درمانی اندیمشک باید سریعا برطرف شود و این خواسته به حق مردم است.



دارایی با اشاره به وعده های وزیر بهداشت در خصوص رفع مشکلات بهداشت و درمان در این شهرستان عنوان کرد: بر اساس برنامه ریزی های وزارت بهداشت قرار است بخش مهمی از این مشکلات در قالب پزشک خانواده برطرف شود.



وی تصریح کرد: این شهر نیاز به تاسیس بیمارستان، تجهیزات و پزشک متخصص دارد، بنابراین دولت و مجموعه دانشگاه علوم پزشکی استان خوزستان این قضیه را پیگیری کنند.



نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی همچنین نظافت شهری، عدم پرداخت به موقع حقوق کارکنان شهرداری و قطعی برق را از جمله مهمترین مشکلات مردم این شهرستان اعلام کرد.