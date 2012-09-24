100 هکتار فضای سبز دیگر در ساحل کارون ایجاد می شود

منصور کتانباف در گفتگو با خبرنگار مهر، فضاهای سبز را ریه های تنفس شهر دانست و گفت: مهمترین اثرات فضای سبز در شهرها، کارکردهای زیست محیطی آنها و بالا بردن سطح زیبایی است در نهایت باعث افزایش کیفیت زیستی شهرها می شود.

وی ادامه داد: با تلاشهای صورت گرفته در جهت حفظ فضای سبز در کلانشهر اهواز موفق به توسعه 74 درصد فضاهای سبز شهر شده ایم.



شهردار اهواز با بیان اینکه در مدیریت فضاهای سبز بخشی از مسئولیت حفظ و نگهداری فضاهای سبز شهری با همکاری شهروندان صورت گرفته، گفت: با توجه به فرهنگ مردم کلانشهر اهواز خوشبختانه 886 هکتار توسعه فضای سبز خواهیم داشت.



کتانباف سرانه فضای سبز در اهواز را 20.5 اعلام کرد و بیان داشت: توسعه فضاهای سبز شهری در سطح این کلانشهر بر اساس استانداردهای شهری در حال برنامه ریزی است و پیش بینی می شود سرانه فضای سبز در شهر افزایش یابد.



