  1. استانها
  2. خوزستان
۳ مهر ۱۳۹۱، ۹:۰۴

صدیقی خبرداد:

اختصاص 100 میلیارد ریال به پروژه های تحقیقاتی شرکت ملی حفاری

اختصاص 100 میلیارد ریال به پروژه های تحقیقاتی شرکت ملی حفاری

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون پژوهش، فناوری و ساخت شرکت ملی حفاری ایران از تخصیص اعتبار برای ساخت تجهیزات پیچیده صنعت حفاری در سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صدیقی در خصوص ساخت قطعات اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن بیشتر به تامین نیازهای صنعت حفاری در بخش قطعات و تجهیزات، برنامه ریزی های گسترده ای با هماهنگی واحدهای عملیاتی، فنی و تدارکات و امورکالا صورت گرفته تا نیازهای مناطق عملیاتی در سریعترین زمان ممکن تامین و مرتفع شود. در همین ارتباط برگزاری جلسات مستمر، شتاب بخشی بسیار خوبی در روند کار ایجاد کرده و این امر باعث کمترین توقف در روند عملیات حفاری چاههای نفت و گاز شده است.

وی در ادامه به توسعه ساخت داخل کالا در این شرکت اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، کلیه مشخصات فنی قطعات مورد نیاز از نظر مکانیکی، شیمیایی، فیزیکی و ... بررسی شده و پس از آنالیز و طراحی، به منظور نمونه سازی به سازندگان و تولید کنندگان ارزیابی سفارش ساخت داده می شود که پس از تحویل نمونه اولیه، برای آزمایش میدانی تحویل واحدهای عملیاتی می شود.

صدیقی به مستند سازی فعالیتها اشاره و عنوان کرد : در حال حاضر 18 هزار و 500 قطعه پرمصرف ساخت شده است و برای همه قطعات، کتابچه فنی تدوین و گواهینامه استاندارد کار در صنعت حفاری صادر شده که تاکنون با سرمایه گذاری انجام شده افزون بر 50 درصد قطعات پرمصرف را با حمایت سازندگان داخلی تولید و در مدار عملیات قرار گرفته است.

صدیقی به نحوه ارزیابی سازندگان و تولیدکنندگان در شرکت اشاره کرد و گفت: کمیته ای متشکل از واحدهای فنی، مهندسی، پژوهشی، شناسایی و ارزیابی سازندگان را بر عهده دارند. این کمیته سازندگان را بر اساس توان تجهیزاتی، فنی مالی و نیروی متخصص بررسی، رتبه بندی و در لیست شرکت قرار می دهد.

معاون پژوهش و فناوری و ساخت، ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی را سازنده اعلام کرد و افزود: شرکت ملی حفاری ایران به خاطر حجم وسیع پروژه های کاربردی و اجرایی در دست کار، با 12 دانشگاه کشور قرارداد همکاری امضا کرده است و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در نظر دارد در 20 دانشگاه معتبر کشور دفاتر علمی - پژوهشی خود را فعال کند زیرا اعتقاد مدیریت و متخصصان صنعت حفاری بر گسترش ارتباط با مراکز علمی وپژوهشی کشور است.

صدیقی به استاندارد سازی فعالیتها در این شرکت اشاره وگفت: در حال گرفتن گواهینامه ایزو 17025 برای آزمایشگاه متالوژی شرکت هستیم که در سال جاری با اقدامات انجام شده گواهینامه فوق را دریافت خواهیم کرد و بعنوان اولین آزمایشگاه شرکتهای صنعتی در ایران ،برنامه های خود را دنبال می کنیم.

شرکت ملی حفاری ایران تاکنون پنج دستگاه حفاری ( 83، 86، 87، 35 و 36 فتح ) را  با استفاده از توان شرکتهای داخلی ساخته و در مدار عملیات قرار داده است. حفار مردان این شرکت با دستگاه های فوق تاکنون بیش از 50 حلقه چاه نفت را تکمیل و در مدار تولید قرار داده اند.
کد مطلب 1703463

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها