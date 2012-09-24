اختصاص 100 میلیارد ریال به پروژه های تحقیقاتی شرکت ملی حفاری

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام صدیقی در خصوص ساخت قطعات اظهار کرد: برای سرعت بخشیدن بیشتر به تامین نیازهای صنعت حفاری در بخش قطعات و تجهیزات، برنامه ریزی های گسترده ای با هماهنگی واحدهای عملیاتی، فنی و تدارکات و امورکالا صورت گرفته تا نیازهای مناطق عملیاتی در سریعترین زمان ممکن تامین و مرتفع شود. در همین ارتباط برگزاری جلسات مستمر، شتاب بخشی بسیار خوبی در روند کار ایجاد کرده و این امر باعث کمترین توقف در روند عملیات حفاری چاههای نفت و گاز شده است.

وی در ادامه به توسعه ساخت داخل کالا در این شرکت اشاره کرد و افزود: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده، کلیه مشخصات فنی قطعات مورد نیاز از نظر مکانیکی، شیمیایی، فیزیکی و ... بررسی شده و پس از آنالیز و طراحی، به منظور نمونه سازی به سازندگان و تولید کنندگان ارزیابی سفارش ساخت داده می شود که پس از تحویل نمونه اولیه، برای آزمایش میدانی تحویل واحدهای عملیاتی می شود.



صدیقی به مستند سازی فعالیتها اشاره و عنوان کرد : در حال حاضر 18 هزار و 500 قطعه پرمصرف ساخت شده است و برای همه قطعات، کتابچه فنی تدوین و گواهینامه استاندارد کار در صنعت حفاری صادر شده که تاکنون با سرمایه گذاری انجام شده افزون بر 50 درصد قطعات پرمصرف را با حمایت سازندگان داخلی تولید و در مدار عملیات قرار گرفته است.



صدیقی به نحوه ارزیابی سازندگان و تولیدکنندگان در شرکت اشاره کرد و گفت: کمیته ای متشکل از واحدهای فنی، مهندسی، پژوهشی، شناسایی و ارزیابی سازندگان را بر عهده دارند. این کمیته سازندگان را بر اساس توان تجهیزاتی، فنی مالی و نیروی متخصص بررسی، رتبه بندی و در لیست شرکت قرار می دهد.



معاون پژوهش و فناوری و ساخت، ارتباط با مراکز علمی و دانشگاهی را سازنده اعلام کرد و افزود: شرکت ملی حفاری ایران به خاطر حجم وسیع پروژه های کاربردی و اجرایی در دست کار، با 12 دانشگاه کشور قرارداد همکاری امضا کرده است و بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در نظر دارد در 20 دانشگاه معتبر کشور دفاتر علمی - پژوهشی خود را فعال کند زیرا اعتقاد مدیریت و متخصصان صنعت حفاری بر گسترش ارتباط با مراکز علمی وپژوهشی کشور است.



صدیقی به استاندارد سازی فعالیتها در این شرکت اشاره وگفت: در حال گرفتن گواهینامه ایزو 17025 برای آزمایشگاه متالوژی شرکت هستیم که در سال جاری با اقدامات انجام شده گواهینامه فوق را دریافت خواهیم کرد و بعنوان اولین آزمایشگاه شرکتهای صنعتی در ایران ،برنامه های خود را دنبال می کنیم.



شرکت ملی حفاری ایران تاکنون پنج دستگاه حفاری ( 83، 86، 87، 35 و 36 فتح ) را با استفاده از توان شرکتهای داخلی ساخته و در مدار عملیات قرار داده است. حفار مردان این شرکت با دستگاه های فوق تاکنون بیش از 50 حلقه چاه نفت را تکمیل و در مدار تولید قرار داده اند.