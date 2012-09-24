چالدران پزشک متخصص رادیولوژی و سونوگرافی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا قلی پور یکشنبه شب در جریان بازدید از بیمارستان شهید بهشتی این شهرستان اظهارداشت: نبود پزشک متخصص رادیولوژی و سونوگرافی، در عرصه سلامت تبدیل به مشکل اصلی شهرستان شده است.

وی ادامه داد: دستگاه سونوگرافی از سال 82 در این بیمارستان راه اندازی شده اما به دلیل عدم وجود پزشک متخصص در این زمینه، این دستگاهها بلا استفاده مانده است.

فرماندار چالدران با بیان اینکه این امر موجب ایجاد مشکلات فراوانی برای مردم شهرستان شده است، اعلام کرد: در حال حاضر بیماران نیازمند برای انجام کارهای درمانی خود به شهرهای اطراف مراجعه می کنند که این امر علاوه بر تحمیل هزینه های زیاد، موجب به خطر افتادن جان بیماران نیز می شود.

قلی پور با اشاره به اینکه تاکنون رایزنی‌های فراوانی برای اختصاص پزشک متخصص رادیولوژی و سونوگرافی مورد نیاز بیمارستان انجام داده‌ایم، گفت: در صورت تحقق این امر دیگر شاهد اعزام‌های بی ‌رویه به شهرها و استان‌های اطراف نخواهیم بود.

چالدران طبق سرشماری سال ۱۳۸۵ برابر با ۴۴۵ هزار و 72 نفر در شمال غربی آذربایجان غربی واقع شده است.