داستانهای ایرانی نمود بیشتری در نمایشهای عروسکی داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود طاهری یکی از عروسک گردانان نمایش عروسکی "گلاب" یکشنبه شب در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره ضامن آهو با بیان این که از سال 81 فعالیت خودرا در نمایش عروسکی آغاز کرده ام، اظهار داشت: من کارم را از جشنواره های دانشجویی تئاتر عروسکی آغاز کردم و هم اکنون بسیار خوشحالم که در گروه آقای محسن پورقاسمی که حدود 20 سال سابقه فعالیت در کار عروسکی را دارند، حضور دارم.

وی نمایش عروسکی را جادوی صحنه و جان بخشیدن به اشیاء توصیف کرد و افزود: عروسک گردان در نمایش عروسکی تمامی هنر خود را از طریق دست به عروسک منتقل می کند و به عروسک جان می بخشد که این نشان دهنده اهمیت فراوان کار عروسک گردانی است.

این عروسک گردان بر استفاده از متن های مرتبط با موضوع در جشنواره هایی همچون ضامن آهو تأکید کرد و بیان داشت: در آثار جشنواره هایی همچون ضامن آهو باید نمایشنامه ها براساس موضوع حضرت امام رضا(ع) نوشته شوند تا مخاطبان به راحتی با آن ارتباط برقرار کنند.

طاهری ادامه داد: حضرت امام رضا(ع) گوهر و نگین انگشتری ایران است و همانند چشمه ای است که سال ها در کشورمان می جوشد و باید از انوار این امام بزرگوار که دنیایی از تفکر است به خوبی در نمایشنامه های خود استفاده کنیم.

وی تصریح کرد: در تاریخ ایران موضوعات و داستان های بسیار بکری وجود دارند که ما را از پرداختن به داستان های دیگر کشورها بی نیاز کرده اند و باید در نمایشنامه های خود از داستان های ایرانی استفاده کنیم.