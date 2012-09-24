پیوند بین انقلاب و ارزشهای مذهبی/ حذف خرافه های مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد یکشنبه شب در همایش عاشقان حریم رضوی و حافظان ارزشهای دفاع مقدس گفت: انقلاب از مسجد و هیئات مذهبی بیرون امد و پا به پای انقلاب، ائمه اطهار را نیز داریم.

وی افزود: تاثیر گذاران مجموعه ما 5 گروه هستند که بیشترین تاثیر گذاری را دارند و شامل مبلغین و علما، هیئات مذهبی، مداحان، مساجد و نیروهای قرآنی هستند.

ولی نژاد اذعان داشت: اولین شاخصه کار ما اینست که فعالیت و کار فرهنگی در همه جای استان نمود پیدا کند و توقع نداشته باشند که یک صنف کار و فعالیت فرهنگی را به تنهایی انجام دهد، همه جای استان باید تشکل های دینی فعالیت کنند.

وی ادامه داد: بخش اعظمی از راه را رفته ایم و شاهد وضع کنونی هستیم، تا وضع مطلوب فاصله داریم، وضع مطلوب انتقال نیاز فرهنگی توسط همین مجموعه است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطر نشان کرد: برای عجین شدن نسل آینده با نسل قبل از خود نیز دغدغه هایی وجود دارد، همه جا باید حرف انقلاب و امام زده شود، این یعنی وقتی به پیامبر اهانت شد همه به صحنه بیایند.

وی خاطر نشان کرد: جنگ ما جنگی فرهنگی بود ، در 8 سال دفاع مقدس اعتقادات و دین حرف اول را می زد.

ولی نژاد با اشاره به حضور مداحان اهل بیت در همایش گفت: آنچه به عنوان پیرایه ها و خرافات است باید برطرف شود و تا کنون نیز گامهای خوبی در این راستا برداشته شده و بخش زیادی از خرافات رفع شده است.

وی تصریح کرد: در هر زمانی واکنش مربوط به آن زمان را داریم و این یعنی همه هیئات مذهبی و مذهبی ها دل در گرو انقلاب دارند.