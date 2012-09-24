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۳ مهر ۱۳۹۱، ۹:۱۵

فرهادی نیا خبر داد:

آغاز کوچ عشایر در چهارمحال و بختیاری

آغاز کوچ عشایر در چهارمحال و بختیاری

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی کوهرنگ گفت: کوچ عشایر مستقر در شهرستان کوهرنگ همزمان با مهرماه در حال آغاز شدن است.

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به سرد شدن هوا و آغاز فصل بارش در استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: کوچ عشایر مستقر در شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری همزمان با مهرماه در حال آغاز شدن است.

وی بیان داشت: عشایر کوچ خود را از اول مهرماه آغاز می کنند و هرچه سریعتر باید به سمت استان خوزستان حرکت کنند.
 
بخشدار مرکزی کوهرنگ بیان داشت: کوچ عشایر باید طبق تقویم کوچ آغاز شود تا مشکلاتی برای عشایر پیش نیاید.
 
ستار فرهادی نیا یادآور شد: عشایر باید نسبت به هشدارهای هواشناسی هوشیار باشند تا در مسیر حرکت دچار مشکلات نشوند.
 
وی اذعان داشت: فصل بارش در استان چهارمحال و بختیاری همزمان با کوچ عشایر آغاز شده و ضرورت دارد عشایر در مسیر حرکت  برای اقامت مکانهای مناسب را انتخاب کنند.
کد مطلب 1703486

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