عشایرنشینی که لرزه براندام غرب انداخت/لشکر 41 ثارالله نماد صلابت

به گزارش خبرنگار مهر، از آن زمان که صدام حسین در جمع یک عده خبرنگار، زمان و مکان مصاحبه بعدی خود را سه روز بعد و در تهران عنوان کرد تاکنون که او این آروز را با خود به گور برده، 32 سال می گذرد، سه دهه عزت؛ بی آنکه کسی بتواند حتی به اندازه یک سر سوزن از خاک پاک ایران را از آن خود کند.

جنگ که شروع شد، آنان که نقشه اش را کشیده و برای پیروزی کلی برنامه ریخته و امیدهای واهی خود را در صدمه زدن به جمهوری تازه نفس اسلامی ایران در ذهن می پروراندند، گمان می بردند غیرت و شرف ایرانی بعد از آن همه مرارت و سختیهایی که در سرنگونی نظام شاهنشاهی کشیده، زیر باران بمب و موشک و خمپاره ها سر فرود می آورد؛ اما امروز و در حالی که 32 سال از آن ماجرا می گذرد، نه تنها چنین نشده و جز روسیاهی برای آن عده چیزی نمانده بلکه همین غیرت و شرف ایرانی کاری کرده که حالا تاریخ هم مغرورانه و مفتخرانه این بخش از خود را ورق می زند.

ما که از جنگ چیزی ندیدیم اما سینه های گرمی هست که تاریخ آن روزها در خود نهفته دارد؛ روایتی از عشق؛ کهنه که نمی شود هیچ، تازگی و طراوتی که از شنیدنش حاصل می شود نیز، با هیچ احساسی قابل جایگزینی نیست.

دلاورمردان کویر و شیر مردان کوهستانهای غرب

در همین حال، شاید اغراق نباشد که بگوییم تاریخ کرمان و دلاور مردانش در سالهای جنگ، خواندنی ترین وشیرین ترین روایت است از عشق.

حماسه ای که دلاورمردان با شهامت کویر در لشکر 41 ثارالله، زیر سایه فرمانده ای غیور همچون سردار حاج قاسم سلیمانی طی هشت سال دفاع مقدس خلق کردند، حکایتی است پرصلابت که حتی کوه هم در برابر آن سر تعظیم فرود می آورد.

سرهنگ سیدابراهیم یزدی، از رزمندگان لشکر 141 ثارالله است که هم اکنون ریاست سازمان بسیج رسانه سپاه ثارالله استان کرمان را بر عهده دارد. از روزهای آن هشت سال سخن می گوید و سرداری که ستاره ای است که از آسمان کویر به زمین آمده و امروز افتخاری شده بریا جهان اسلام.

یزدی در ابتدا، از روزهای اول جنگ سخن به میان آورده و می گوید: جنگ تحمیلی عراق علیه کشور، چیزی نبود جز اجماعی که تمام کشورهای معاند با جمهوری اسلامی ایران انجام دادند و هدفشان هم سرنگونی این نظام مقدس بود اما با آغاز آن، همه اقشار مردم وارد صحنه شده و آرزوی فتح ایران را بر دل دشمنان گذاشتند.

وی اظهار می دارد: با آغاز جنگ، بچه های کرمان بیشتر در کردستان و در شهرهای مهاباد، پیرانشهر، مرودشت و بانه ماموریت داشتند و پس از شروع حمله، تعدادی از این رزمندگان به غرب کشور رفتند.

وی می افزاید: در آن زمان، گروههایی به صورت خودجوش در کرمان تشکیل شد که به خوزستان رفته و در سوسنگرد، دهلاویه، حمیدیه، کرخه و آبادان حضور داشتند و همه جا هم معروف بودند به بچه های کرمان.

رییس سازمان بسیج رسانه سپاه ثارالله استان کرمان ادامه می دهد: اما بعد از صدور فرمان امام خمینی(ره) در سال 60 مبنی بر شکست حصر آبادان، روش کار تغییر کرد و نیروها سازماندهی شد؛ بچه های کرمان هم درآن زمان در حد یک گردان به فرماندهی شهید محمد سلیمی کیا در این عملیات شرکت کردند.

وی می افزاید: عملیات بعدی، طریق القدس بود که فرماندهی آن بر عهده سردار حاج قاسم سلیمانی بود و بعد از آن در عملیات فتح المبین با عنوان تیپ ثارالله شرکت کردند.

یزدی با بیان اینکه اوایل سال 60 تیپ ثارالله شکل گرفته و در عملیات فتح المبین شرکت کرد، اظهار می دارد: اما از آبان ماه سال 61 بود که بچه های کرمان در قالب لشکر 41 ثارالله در میدان نبرد شرکت کردند.

وی می گوید: لشکر 41 ثارالله با پشتوانه مردمی خود و بسیجیانی که پیکره آن را تشکیل می دهند و با فرماندهی سردار سلیمانی، شناسنامه پرافتخاری برای استان کرمان بوده که تا همیشه جاودان خواهد ماند.

رییس سازمان بسیج رسانه سپاه ثارالله استان کرمان اظهار می دارد: این لشکر طی هشت سال دفاع مقدس با فرماندهی واحد حاج قاسم سلیمانی که خود از عشایر غیور، مومن، شجاع وایثارگر و سرباز پا به رکاب ولایت است، به این نظام خدمت کرده و همچنان نیز مفتخرانه در این مسیر ادامه می دهد.

یزدی می افزاید: صلابت و شجاعت بچه های کرمان در دوران هشت سال دفاع مقدس در حدی بود که هر جا عملیات دشوار بود و مثلا مسیری صعب العبور داشتیم از بچه های کرمان کمک می خواستند، رزمندگان کرمانی شیران روز بودند و زاهدان شب.

وی، سردار حاج قاسم سلیمانی را نور چشم نظام جمهوری اسلامی ایران و مایه عزت و افتخار جهان اسلام دانسته و می گوید: ایشان به عنوان یک چهره فرامنطقه ای همواره برای ما کرمانیها مایه افتخار بوده و خواهد بود.

یزدی می افزاید: رهبر معظم انقلاب از ایشان به عنوان شهید زنده یاد کرده اند و این عنوان به عقیده بنده لیاقتی است که نصیب هر کس نمی شود.

خوش خلقی و جذب حداکثری نیروهای تاثیر گذار

رییس سازمان بسیج رسانه سپاه ثارالله استان کرمان یکی از ویژگیهای بارز شخصیتی سردار سلیمانی را جذب حداکثری نیروهای تاثیرگذار دانسته و اظهار می دارد: به واسطه برخورد شایسته و در خور شانی که ایشان با مردم دارند، خیلی زود همه مجذوب او می شوند.

وی با بیان اینکه مایه افتخار است که ایشان فرمانده ما بوده اند، می گوید: از دیگر ویژگیهای سردار سلیمانی همنشینی ایشان با هزاران شهید زنده است که در کنار او نشسته و از او درس رشادت آموخته و سپس در میدان عمل آن را به کار می گرفتند و افتخار شهادت نصیبشان می شد.

زخمی عمیق بر دل سردار

یزدی می افزاید: زخم به جا مانده از یاران شهید ایشان، هیچگاه از قلب و روح سردار بیرون نخواهد رفت؛ چندین هزار دوست و رفیق و همنشین ایشان در این نبرد بی رحمانه پرپر شد و این قطعا زخم عمیقی بر دل و جان این سردار بزرگوار نهادهاست.

وی در همین حال، صلابت، شجاعت، رشادت، تدبیر؛ تدین و اطاعت محض از بنیانگذار انقلاب اسلامی و رهبر معظم انقلاب را از دیگر ویژگیهای حاج قاسم سلیمانی برشمرده و می گوید: خدا را شاکریم که ایشان هنوز هم پرتوان، در جهان اسلام برای حفظ اسلام تلاش می کند.

120 هزار کرمانی جان بر کف

رییس سازمان بسیج رسانه سپاه ثارالله استان کرمان درادامه از حال و هوای استان کرمان در زمان جنگ می گوید.

یزدی با بیان اینکه در دوران دفاع مقدس حدود 120 هزار نفر از استان کرمان به جبهه رفتند، اظهار می دارد: اقشار مختلفی در جنگ حضور داشتند و کسانی هم که پشت جبهه بودند، با دل و جان از رزمندگان حمایت می کردند.

وی می گوید: این حمایتها در حدی بود که مثلا قبل از عید نوروز، چند تن شیرینی خانگی از کرمان به جبهه ها ارسال می شد.

رییس سازمان بسیج رسانه سپاه ثارالله استان کرمان می افزاید: با این محبتهای مردمی بود که ما در جبهه ها احساس غربت نمی کردیم و این برای ما بسیار ارزشمند بود.

سایه همت و غیرت ایرانی بر سر جنگ

یزدی اظهار می دارد: ما حتی در تابستانها در جبهه های جنگ فالوده کرمانی را هم داشتیم؛ کسی از صنف کرمان به آنجا می آمد و برای بچه ها فالوده درست می کرد.

وی می گوید: هر کس در حد توان خود به رزمندگان کمک می کرد و ما در آن زمان، همت و غیرتی واقعا انقلابی و با شور هیجان را در بین آحاد ایرانی مشاهده می کردیم.

رییس سازمان بسیج رسانه سپاه ثارالله استان کرمان اظهار می دارد: حتی از پشت جبهه ما هدیه ای را دریافت کردم که دانش آموزی آن را برای رزمندگان فرستاده بود؛ از نامه ای که به همراه آن ارسال شده بود، متوجه شدیم که این دانش آموز از لحاظ مالی در وضعیت مناسبی بوده به همین خاطر، یک قوطی کمپوت را برداشته و لبه های نیز آن را صاف کرده و روی آن را نقاشی کرده بود تا رزمندگان از آن به عنوان لیوان آب استفاده کنند.

یزدی می گوید: اگر چه جنگ مخرب و ویرانگر بوده و زندگیها را از هم می پاشد و ضایعات فراوانی به همراه دارد اما به برکت حکومت اسلامی، دفاع مقدس را عزتمندانه به پیروزی رساندیم.

وی تصریح می کند: اگر حمایت های مردمی نبود ما نمی توانستیم جنگ را این گونه مدیریت کنیم.

رییس سازمان بسیج رسانه سپاه ثارالله استان کرمان همچنین می گوید: امروز نیز ما در جنگ هستیم؛ جنگی شدید اقتصادی و جنگ نرم.

یزدی می افزاید: در شرایط کنونی ما باید هوشیار باشیم و زندگی خود را از لحاظ اقتصادی مدیریت کنیم.