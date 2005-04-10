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۲۱ فروردین ۱۳۸۴، ۱۴:۲۰

سه موسسه جديد ويدئو رسانه پروانه فعاليت دريافت كردند

شوراي تشخيص و صدور پروانه فعاليت موسسات ويدئو رسانه كشور براي سه موسسه جديد ويدئو رسانه پروانه فعاليت صادر كرد .

به گزارش گروه فرهنگ وهنر"مهر" روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي وبصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعلام كرد: براساس مصوبه هشتمين جلسه شوراي تشخيص و صدور پروانه فعاليت موسسات ويدئو رسانه، تقاضاي فعاليت سه موسسه ويدئو بانام هاي "پر" به مديريت محمد رضا هنرمند ، نماهنگ هنر به مديريت اصغر هراتي تاجي و بنيان فرهنگ وهنر ايرانيان، به مديريت محمد علي زم مورد موافقت قرار گرفت و به اين ترتيب با آغاز فعاليت سه موسسه ياد شده جمعا 14 موسسه ويدئو رسانه دركشور به كارتهيه ، توليدو تامين برنامه براي شبكه نمايش خانگي اشتغال خواهند ورزيد .

اين گزارش حاكيست موسسات ويدئو رسانه : رسانه هاي تصويري ، قرن 21 ، تصوير،دنياي هنر ، هنر هشتم ، پرده نقره اي ، جوانه پويا ، پارس ويدئو ، هنرهاي تصويري سوره ، جهان تصوير، پارسيان مشهد ورودكي ، يازده موسسه ويدئو رسانه اي بودند كه پيش ازاين به فعاليت در زمينه شبكه نمايش خانگي اشتغال داشتند.

کد مطلب 170349

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