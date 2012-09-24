بزرگترین منطقه آزاد تجاری درگیر مشکلات/ فرصتی که باید مغتنم شمرد

به گزارش خبرنگار مهر، قانون ایجاد یک منطقه آزاد تجاری- صنعتی و 23 منطقه ویژه اقتصادی 7 تیرماه سال 89 توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شد. بر اساس این قانون به دولت اجازه داده شد در شهرستان ماکو منطقه آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران راه اندازی کند.

در این راستا، اجرای این قانون در دستور کار هیئت دولت قرار گرفت و 10 شهریور ماه همان سال در جلسه هیئت دولت، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ماکو پس از بحث و بررسی پیشنهادهای دستگاه های اجرایی به تصویب رسید. این در حالی است که با گذشت 2 سال از آن هنوز اقدام عملی قابل توجهی برای راه اندازی این منطقه با توجه به موقعیت استراتژیک ماکو در همجواری با ترکیه انجام نشده است.

ایجاد و احداث این منطقه هر از چند گاهی نقل محافل و جلسات اقتصادی آذربایجان غربی است، ولی تا کنون ضمن جلوگیری از احداث هر گونه تاسیسات و کارخانجات تولیدی در محوطه فرضی این منطقه تجاری، مردم منطقه شاهد از دست رفتن فرصت های شغلی و سرمایه گذاری بودند.

استعفای محمد علی محبی بعنوان اولین مسئول راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو قبل از انجام هر کاری، اولین ضربه را بر پیکره این پروژه تازه متولد شده وارد کرد، بطوری که ماه ها این منطقه بلاتکلیف ماند تا مسئولیت راه اندازی آن به اسد الله علیزاده مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی سپرده شد.

28 تیرماه سال 90 اسدالله علیزاده مسئول راه اندازی منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو از آغاز عملیات ایجاد و راه اندازی بزرگترین منطقه آزاد تجاری - صنعتی در مرز ایران و ترکیه تا دو ماه آینده خبر داده بود، ادعایی که هنوز اجرایی نشده و تنها یک ساختمان اداری نمود بزرگترین منطقه آزاد تجاری دنیا در ماکو است.

علیپور: مسئولان با قوانین مناطق آزاد تجاری آشنایی کافی ندارند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از کندی روند ایجاد و راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو با توجه به پتانسیلها و نیازهای منطقه، گفت: در این راستا تذکر شفاهی به رئیس جمهور برای اجرای قوانین مصوب مجلس داده شده است.

محمد علیپور با بیان اینکه 3 هزار نفر برای ایجاد واحدهای تولیدی و تجاری در این منطقه آزاد ثبت نام کرده اند، اظهار داشت: مسئولان محلی، استانی و کشوری باید پیگیر رفع مشکلات بوده تا بتوانند با هماهنگی در اجرای برنامه اهداف توسعه اقتصادی و تجاری را در منطقه عملی کنند.

وی یکی از مشکلات راه اندازی این منطقه را اخذ مجوزهای ویژه و خاص دانست که به دلیل عدم آگاهی و آشنایی کافی مسئولان از قوانین راه اندازی مناطق آزاد تجاری تا کنون با تاخیر همراه بوده است.

علیپور در این باره گفت: امیدواریم در جریان دور چهارم سفر هیئت دولت به استان بتوانیم مجوزهای مورد نیاز را از رئیس جمهور بگیریم.

وی راه اندازی مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بهترین راهکار مقابله با تحریم دشمن علیه کشور دانست و گفت: با راه اندازی منطقه آزاد تجاری و صنعتی در ماکو با توجه به همجواری با گمرک بازرگان به عنوان یکی از دروازه های قدیمی ورود ایران به بازار اروپا بسیاری از مشکلات و محدودیت تجاری بازرگانان و تولید کنندگان رفع می شود.

نماینده مردم ماکو، چالدران، شوط و پلدشت در مجلس شورای اسلامی از عدم هماهنگی و بروز برخی مشکلات با گمرک برای استقرار انبارها و بناها و ساختمان های مورد نیاز خبر داد و گفت: هم اکنون مشکل اصلی این منطقه راه اندازی اولیه بوده که با رفع این مشکلات مسائل بعدی قابل رفع و پیگیری است.

علیپور بخش های تجاری، صنعتی، گردشگری، فرودگاهی، خدماتی و اداری و حمل و نقل را از بخش های مهم منطقه آزاد تجاری - صنعتی ماکو دانست و گفت: با راه اندازی این منطقه تسهیلات ویژه ای در زمینه صادرات، واردات، جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال سریع فن آوری روز دنیا به کشور ایجاد خواهد شد.

منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی و جاده مواصلاتی آسیا به اروپا همچنین گستردگی و همواری و هم مرزی با دو کشور اروپایی می تواند یکی از قطب های اقتصادی مهم کشور در آینده نزدیک باشد، این منطقه از پایان محدوده شهرستان قره ضیاالدین از توابع خوی آغاز و تا صفر مرزی و انتهای شهر بازرگان ادامه یافته و شهرهای شوط و چالدران و پلدشت و ماکو را در برمی گیرد.

منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو بعنوان هفتمین منطقه آزاد کشور نیازمند حمایت همه جانبه مسئولان و اقدام عملی و زیر ساختهای مرتبط طبق ماده 5 اهداف سازمان در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالا‌های صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی است.

منطقه آزاد ماکو با وسعت بیش از 4 هزار کیلومتر مربع بزرگ ترین منطقه آزاد جهان است، هیچ یک از مناطق آزاد دنیا با 3 کشور هم مرز نبوده و 2 گمرک مهم و حساس ندارند، همچنین این منطقه به شمال عراق هم نزدیک بوده که در آینده می تواند تاثیر مهمی در مبادلات آن داشته باشد.

با وجود برخی اقدامات در راستای ایجاد منطقه آزاد تجاری صنعتی ماکو، امید می رود براساس ماده 2 اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی که مرکز اصلی سازمان را در داخل منطقه آزاد تجاری صنعتی تعریف می کند سریعا نسبت به استقراردفتر مرکزی منطقه آزاد تجاری صنعتی در داخل شهر ماکو اقدام و بجای تعیین مسئول راه اندازی، مدیرعامل منطقه نیز طبق ماده 18 اساسنامه به موجب حکم ریاست جمهوری از میان اعضای هیئت مدیره تعیین شود، تا مردم منطقه بتوانند از این فرصت پیش آمده برای توسعه و آبادانی منطقه و پیشبرد اهداف عالی کشور نهایت استفاده را ببرند.