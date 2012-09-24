اجرای سند تحول بنیادین نیازمند 180 مشاور، معلم ورزش و کارشناس IT است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی بابایی در کارگاه آموزشی تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش در ارومیه افزود: تاکید این سند بر تعلیم و تربیت بر اساس بنیان های اسلامی، ایرانی و تجارب بین المللی است.

وی با بیان اینکه تحصیل در نوبت بعد از ظهر ظلم به دانش آموزان است ادامه داد: بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش کلیه دانش آموزان مقطع ابتدایی باید در سری صبح تحصیل کنند.

حاجی بابایی اضافه کرد: در این راستا در سالجاری از 180 هزار کلاس نوبت بعد از ظهر، 120 هزار کلاس به نوبت صبح منتقل می شوند.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: لازمه تربیت دانش آموزان مومن، پژوهنده، خلاق و مبتکر، داشتن معلمانی پژوهشگر است که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ساز و کارهای این امر دیده شده است.

وی اهانت به ساحت مقدس پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) را نتیجه دستاوردهای نشست سران کشورهای غیر متعهد در ایران دانست و اظهار داشت: آمریکا و محافل صهیونیستی از برگزاری نشست غیر متعهد ها شکست سختی را متحمل شدند و با این اقدام قصد انتقامجویی از مسلمانان را داشتند که با جواب دندان شکن مسلمانان سراسر جهان رو به رو شدند.

حاجی بابایی اضافه کرد: گرچه آمریکا و صهیونیست ها تلاش می کنند از اتهام اهانت به مقدسات مسلمانان خود را مبرا نشان دهند، اما تمام مسلمانان جهان می دانند که در پشت این نوع جریان ها هموراه دست آمریکا و رژیم صهیونیستی پنهان است.

آموزش و پرورش امسال با شعار بزرگداشت پیامبر اسلام (ص) آغاز می شود

وزیر آموزش و پرورش افزود: امسال آموزش و پرورش با شعار بزرگداشت پیامبر بزرگوار اسلام (ص) آغاز می کند و این پاسخ دندان شکنی است که مجموعه آموزش پرورش به استکبار جهانی و صهیونیزم می دهد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی نیز در این نشست گفت: تلاشهای وزیر آموزش و پرورش در تصویب سند تحول بنیادین و نگاه ویژه وی به جایگاه معلم مایه مباهات فرهنگیان کشور و به دنبال آن آموزش و پرورش آذربایجان غربی است.

ولی سمرقندی اعلام کرد: در راستای توسعه عدالت آموزش و تحقق بخشی به سند بنیادین آذربایجان غربی با کسب رتبه اول ارتقا عملکرد در بین دستگاه های استان توانست گام بزرگی در راستای ارتقا سطح آموزش ارائه کند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان با بیان اینکه آذربایجان غربی هیچ مشکلی در اجرای برنامه تحول ندارد اظهارداشت: این اداره کل برای سومین سال متوالی در راستای ارتقا شاخصهای آموزش و پرورش در سال جدید حرکت ویژه و منظم را در دستور کار خود قرار داده است.

در کارگاه آموزشی تبیین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش افزون بر یک هزار نفر از معلمان و کارکنان آموزش و پرورش آذربایجان غربی آموزش می بییند که مرحله نخست آن امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.