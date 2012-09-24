راه اندازی نمایشگاه دائمی مواد غذایی در سلیمانیه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، به منظور تقویت مناسبات تجاری و بازرگانی بین استان قزوین و اقلیم کردستان عراق یک هیئت 13 نفره مرکب از فعالان اقتصادی در گروههای کشاورزی، مخابرات، شیشه، PVC، مصالح ساختمانی، ظروف دو جداره، ساختمان سازی روز یکشنبه با سفر به قزوین ضمن گفتگو با تجار استان از واحدهای صنعتی نیز دیدن کردند.

مجید کشاورز مقدم در نشست تخصصی و رو در روی تجار قزوینی و استانهای کرکوک و سلیماینه که یکشنبه شب در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد با تشریح برنامه های سفر این هیئت عراقی گفت: در حال حاضر قرار است بیش از 100 هزار واحد مسکونی در کردستان عراق ساخته شود که پیمانکاران و سرمایه گذاران استان می توانند در این طرح بزرگ عمرانی مشارکت کنند.

وی افزود: ساخت شهرک صنعتی با مشارکت ایران در اقلیم کردستان عراق از دیگر فرصت هایی است که می تواند زمینه حضور تجار و بازرگانان و صنعتگران استان را در این منطقه فراهم کند.

کشاورز مقدم یادآورشد: هیئت عراقی همچنین خریدار پنجره های دو جداره، لوله های پلی اتیلن، سیمان و شیشه های ساختمانی است که با تشکیل میزهای تخصصی این موضوعات بررسی خواهد شد.

نائب رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: داشتن یک نمایشگاه دائمی مواد غذایی در کردستان عراق برای اطلاع از نیاز بازار مصرف و تامین آن بسیار ضروری است که امیدواریم در این زمینه نیز اقدام لازم صورت گیرد.

در ادامه با تشکیل شش میز کاری تجار قزوین و کردستان عراق در گفتگوی رو در رو نیازها و توانمندی های صنعتی و تولیدی خود را مطرح کردند و برای تفاهم و عقد قرارداد تصمیم لازم گرفته شد.