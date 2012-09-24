به گزارش خبرنگار مهر، مردم آذربایجان غربی در شهرهای شاهین دژ، ارومیه، چالدران و سلماس در آستانه سالرزو میلاد امام هشتم شیعیان جهان اسلام خود را برای میزبانی از خادمان آستان قدس رضوی آماده می کند تا آرزوی زائر شدن به بارگاه امام غریبشان برآورده شد.

بعد از گذشت روزگاری، حال خادمین بارگاهت میهمان مردمی هستند که شاید برخی از آنها شوق دیدار بارگاه طلائیت را همیشه در دل پرورانده ولی توفیق زیارت را کسب نکرده و گریه‌ها و نیازها، غم‌ها و دلتنگی‌هایشان را در خلوت دلهای پر مهرشان نسبت به ائمه معصوم نگه داشته اند.

تو که غریبی را احساس کرده ‌ای حال غریبه‌ها به آستان کرم تو چشم دوخته‌اند و به دستان پر مهرت توسل کرده‌اند، می‌خواهم از زائرانی بگویم که جاده به جاده و شهر به شهر با شوق دیدار خادمین بارگاهت به شاهین دژ، ارومیه و سلماس خود را می رسانند تا بوی عطر خوش حرم رضوی را استنشاق کنند.

آرزوی هر ایرانی حضور در آستان مقدست است، دیدار کبوتران عاشقی است که گرداگرد حرم پاک تو می‌چرخند و تو را طواف می‌کنند، بوسه بر ضریح طلائیت است، حال خادمین آستان مقدست با عیادت از بیماران، حضور در جشنهای عمومی، دیدار با خانواده های شهدا، حمل پرچم و توزیع بسته های متبرک آرزوی دیرینه برخی و شوق دیدار دوباره حرمت را پاسخ خواهند داد.

برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید با حضور خادمان حرم امام رضا(ع)

قائم مقام موسسه دارالحافظین قرآن کریم آذربایجان غربی از برگزاری جشنواره زیر سایه خورشید با حضور خادمان حرم امام رضا (ع) در ارومیه طی 12 مهر ماه خبر داد و افزود: بیش از 22 عنوان برنامه در این زمینه اجرایی می‌شود که دیدار خادمان حرم مظهر امام رضا (ع) با مردم، دیدار خادمان از بیمارستانهای ارومیه و دیدار با نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری از شاخص ‌ترین این برنامه‌ها هستند.

محمد کاتب با بیان اینکه جشنواره زیر سایه با هدف ایجاد شور معنوی در جامعه برگزار می‌ شود، اظهار داشت: حضور خادمین بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و حمل پرچم متبرک آستان قدس رضوی در شهرها و استانهای مختلف بین اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود.

چالدران 7 مهر میزبان پرچم حرم رضوی

فرماندار چالدران نیز با اعلام اینکه مردم این شهرستان 7 مهر ماه و در سالروز ولادت امام رضا(ع) میزبان پرچم حرم مطهر رضوی است، باید مراسم استقبال در خور شان مقام و منزلت آن امام همام تدارک دیده شود.

احمد رضا قلی پور با بیان اینکه پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا (ع) توسط 4 نفر از خادمین اصلی حرم مطهر به چالدران آورده می شود، اظهار داشت: مردم ساعت 10 صبح روز جمعه 7 مهر در میدان صفوی به استقبال پرچم متبرک بارگاه امام رضا(ع) و خادمین حرم مطهر می روند.

پرچم مطهر امام رضا(ع) چهارشنبه وارد شاهین دژ می شود

فرماندارشاهین دژ گفت: در آستانه تولد امام هشتم شیعیان، چهارشنبه پنجم مهرماه سال جاری چهار نفر از خادمان امام رضا(ع) همراه با حمل پرچم ثامن الحجج(ع)برای دومین بار میهمان مردم متدین شهرستان شاهین دژ هستند.

بهروز بهروز اظهار داشت: پس از استقبال از خادمان و پرچم مطهر امام رضا(ع) در میدان قیام شاهین دژ، از میدان قیام تا مسجد حضرت رسول (ص) برنامه پیاده روی، تعظیم و تکریم از شعائر اسلامی انجام می شود.

وی با یان اینکه با حضور مردم و کاروان خادمان حامل پرچم گنبد امام رضا(ع) مزار مطهر شهدا شاهین دژ گلباران می شود، ادامه داد: در مراسم میزبانی از پرچم مقدس بارگاه امام رضا(ع) مردم انزجار و نفرت خود را همراه با مسلمانان جهان، نسبت به توهین به ساحت مقدس پیامبر اسلام(ص) اعلام می کنند.