  1. بین الملل
۳ مهر ۱۳۹۱، ۸:۲۵

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

ایران در جهان
- بری کوپر یک نویسنده کانادایی در مطلبی در کالگری هرالد نوشت:  نیروی نظامی ایران تهدیدی به مراتب بزرگتری از برنامه هسته ای این کشور است

- ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی را متهم کرد که اسرار هسته ای را به اسرائیل ارائه می کند

-بر اساس نظر سنجی ها: نتانیاهو حمایت ها در رابطه با اقدامش علیه ایران را از دست می دهد

- باراک اوباما: درخواست اسرائیل برای ترسیم یک خط قرمرز در ارتباط با برنامه هسته ای ایران یک سر و صدای صرف است.

خاورمیانه
- نخست وزیر عراق از آمریکا خواست تا گروهک مجاهدین خلق را از فهرست گروههای تروریستی خود خارج نکند

- بسیاری از شهروندان عربستانی نسبت به بازداشت اقوامشان اعتراض و دست به تظاهرات زدند

- مرسی رئیس جمهوری مصر از آمریکا خواست تا استراتژی و رویکرد خود در منطقه خاورمیانه را تغییر دهد

سازمان های بین المللی:
- رویترز گزارش داد بان کی مون در دیدار با محمود احمدی نژاد به وی درباره اظهارات تند هشدار داده است

- ژنرال "نایف عبدالرزاق " از افسران ارشد پلیس عراق، روز یکشنبه در محله "یَرموک" در غرب بغداد ترور وهمراه با محافظش کشته شد.

- شرکت آلمانی زیمنس کشنبه اعلام کرد اتهاماتی که به این شرکت در مورد محصولاتی که به ایران فرستاده بی پایه و اساس است و این شرکت هیچ نقشی در خرابکاری یا انفجار قطعاتی که ممکن است در تاسیسات اتمی ایران به کار گرفته شده باشد، نداشته است.
کد مطلب 1703502

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