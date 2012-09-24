عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

ایران در جهان
- بری کوپر یک نویسنده کانادایی در مطلبی در کالگری هرالد نوشت: نیروی نظامی ایران تهدیدی به مراتب بزرگتری از برنامه هسته ای این کشور است
- ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی را متهم کرد که اسرار هسته ای را به اسرائیل ارائه می کند
-بر اساس نظر سنجی ها: نتانیاهو حمایت ها در رابطه با اقدامش علیه ایران را از دست می دهد
- باراک اوباما: درخواست اسرائیل برای ترسیم یک خط قرمرز در ارتباط با برنامه هسته ای ایران یک سر و صدای صرف است.
خاورمیانه
- نخست وزیر عراق از آمریکا خواست تا گروهک مجاهدین خلق را از فهرست گروههای تروریستی خود خارج نکند
- بسیاری از شهروندان عربستانی نسبت به بازداشت اقوامشان اعتراض و دست به تظاهرات زدند
- مرسی رئیس جمهوری مصر از آمریکا خواست تا استراتژی و رویکرد خود در منطقه خاورمیانه را تغییر دهد
سازمان های بین المللی:
- رویترز گزارش داد بان کی مون در دیدار با محمود احمدی نژاد به وی درباره اظهارات تند هشدار داده است
- ژنرال "نایف عبدالرزاق " از افسران ارشد پلیس عراق، روز یکشنبه در محله "یَرموک" در غرب بغداد ترور وهمراه با محافظش کشته شد.
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