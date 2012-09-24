صهیونیست ها هرگز در معادلات ملت ایران به حساب نمی آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد شامگاه یکشنبه به وقت محلی در دیدار ایرانیان مقیم آمریکا با بیان اینکه ملتهای بسیاری در طول تاریخ و در مقاطع مختلف درخشیدند، اما فقط ملت ایران است که از گذشته تا امروز همچنان می درخشد و خواهد درخشید، گفت: فرهنگ و تمدن ملت ایران همه عناصر ماندگاری را در درون خود دارد و این سنت الهی است که هر چه به حال بشریت مفید است، ماندگار باشد.

رییس جمهور با اشاره به اینکه مهمترین ویژگی فرهنگ و تمدن ایرانی این است که انسان مدار است، افزود: آداب، رسوم و اندیشه ملت ایران همواره برای انسان و در خدمت تعالی و شکوفایی انسان بوده است.

احمدی نژاد اظهار داشت: در فرهنگ اصیل ایرانی به جای پرداختن به ظواهر به حقیقت انسانی انسانها توجه شده است و همه زوایای این فرهنگ، مشحون از زیبایی ها و مولفه هایی است که در خدمت تعالی خصائل انسانی هستند.

رییس جمهور فرهنگ ایرانی را سرشار از عشق و محبت دانست و تصریح کرد: نامگذاری ایام در فرهنگ ایرانی یکی از جلوه گاههای تجلی ویژگی های منحصر به فرد این فرهنگ است؛ آنجا که آغاز فصل دانایی آموختن مهر نامیده شده یا نوروز که از زیباترین سنتهای بشری برای بازگشت به خود و بالاترین نوید برای روزی است که انسانها طعم انسانیت واقعی را خواهند چشید.

احمدی نژاد حق پذیری را دیگر ویژگی ملت ایران عنوان و خاطرنشان کرد: ملت ایران هیچگاه تعصب قومی و نژادی نداشته و همواره حق پذیر بوده است که نمونه احسن آن در پذیرش اسلام از سوی این ملت مشاهده می شود.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه این سخنان به معنای نفی دیگر فرهنگها نبوده و صرفا توصیف فرهنگ ایرانی است، گفت: ملت ایران همواره به دنبال پیشرفت بوده و هیچگاه در توحش زندگی نکرده و همیشه لیاقت نشست بر قله ها را داشته است؛ ملت ایران هزار سال قبل افرادی نظیر ابن سینا و ابوریحان بیرونی را تحویل جامعه بشریت داده است و فقط ملتی می تواند چنین بزرگانی تربیت کند که خود در اوج باشد.

احمدی نژاد با بیان اینکه ملت ایران هرگز در هیچ زمانی در دفاع از خود تردیدی نداشته است، ادامه داد: همه فرهنگهای مهاجم به فرهنگ ملت ایران در دل این فرهنگ هضم و ذوب شده اند و عده ای صهیونیست بی فرهنگی که امروز ملت ایران را تهدید می کنند هرگز در معادلات ملت ایران به حساب نیامده و نمی آیند.

رییس جمهور اظهار داشت: ملت ایران البته در مقاطعی تحت فشار قرار گرفته و دچار ضعف شده است اما وقتی کمترین فرصتی یافته است به سرعت عقب ماندگی های خود را جبران کرده و امروز نیز در مسیر رشد و کمال به سرعت در حال پیشرفت است.

احمدی نژاد با اشاره به اینکه فرهنگ ملت ایران همواره جهانی بوده است، تصریح کرد: سنتها، تصمیمات و اندیشه ملت ایران در تمام طول تاریخ به نفع کل بشریت بوده است و بنابر برخورداری از این ویژگی ها، تنها ملتی است که ظرفیت قرار گرفتن در مصدر مدیریت جهانی را دارا بوده و رقیب اصلی کسانی است که امروز در مصدر مدیریت جهان قرار دارند.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره به دنبال یک شخصیت آسمانی برای نجات بشریت بوده است و برای رسیدن به این مقصود اسلام آورد و تصور می کرد کسانی که بر جای پیامبر و امامان تکیه زده اند، او را به هدفش خواهند رساند اما پس از گذشت مدتی دریافت که امویان و عباسیان او را به آمالش نخواهند رساند.

احمدی نژاد اضافه کرد: ملت ایران که عظمت خود را برای رسیدن به یک حقیقت بالاتر واگذار کرده بود، در دوره حکومتهای امویان و عباسیان تلاشهایی برای اصلاح حکومت داشت و افرادی به مراکز حکومت اسلامی رفتند تا به اصلاح وضع اقدام کنند، اما این راهکار مناسبی نبود.

رییس جمهور گفت: فردوسی به درستی دریافت که باید فرهنگ ایرانی، اسلام را احیا و حفظ کند و می دانست که برای حفظ و بالندگی یک اندیشه، باید یک ملت از آن پشتیبانی کنند، لذا شاهنامه را به عنوان یک حماسه عظیم خلق کرد تا این اندیشه را احیا و حفظ کند.

احمدی نژاد تاکید کرد: به گمانم داستان آرش کمانگیر، قصه خود فردوسی است که مرزهای فرهنگی ملت ایران را با اثر احیاگر هویت این ملت تعیین و اعلام کرد هر جا که عشق، محبت و پاکی وجود دارد، آنجا ایران است.

رییس جمهور با بیان اینکه امروز به سرعت مرزهای سیاسی در حال برچیده شدن است، اظهار داشت: روزی که در آن تمام آرزوهای متعالی بشریت محقق خواهد شد، در حال فرارسیدن است و مدعیان و قلدرانی که امروز سررشته امور دنیا را در دست خود دارند، با وجود همه هیاهوها در سراشیبی تند سقوط قرار دارند و در آینده نزدیک دیگر اثری از آنها نخواهد بود.

احمدی نژاد تاکید کرد: باید کسی در راس امور قرار گیرد که خود عین عدالت، پاکی و کمال باشد و همه را به سعادت برساند.

رییس جمهور در پایان از همه ایرانیان خواست تا ویژگی های فرهنگی ایرانی را در خود حفظ کرده و ارتقا دهند و هر جا که هستند سفیران شایسته ای برای ترویج فرهنگ ایرانی باشند.