شکست میلان، اینتر و لاتزیو/ دیدار رم و کالیاری لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، میلان که در زمین اودینزه و در حضور 18 هزار تماشاگر این تیم به میدان رفته بود در نهایت با نتیجه 2 بر یک مغلوب میزبان خود شد.

در این بازی "کوین پرینس بواتنگ" و "کریستین زاپاتا" دو بازیکن میلان با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شدند. تک گل میلان را در این بازی "استفان الشراوی" در دقیقه 54 به ثمر رساند. گل های اودینزه را نیز "ماتیاس رانگی" و "آنتونیو دی ناتاله" از روی نقطه پنالتی به ثمر رساندند.

در دیگر دیدار مهم این هفته، اینتر در حضور 44 هزار تماشاگر ورزشگاه سن سیرو با نتیجه 2 بر صفر مغلوب سیه‌نا شد. "سیمونه ورگاسولا" و "فرانچسکو والیانی" به ترتیب در دقایق 73 و 90 در این بازی برای سیه‌نا گلزنی کردند.

دیدار دو تیم کالیاری و رم که قرار بود به میزبانی کالیاری برگزار شود به دلیل آنچه مسائل امنیتی مطرح شد لغو گردید و به زمان دیگری موکول شد.

در دیگر دیدارهای شب گذشته نتایج زیر به دست آمد:

* سامپدوریا یک – تورینو یک

* اودینزه 2 – میلان یک

* بولونیا یک – پسکارا یک

* آتالانتا یک – پالرمو صفر

* کاتانیا صفر – ناپولی صفر

* لاتزیو صفر – جنوا یک

جدول رده بندی:

1- یوونتوس 12 امتیاز

2- ناپولی 10 امتیاز

3- لاتزیو 9 امتیاز

4- سامپدوریا 9 امتیاز

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18- پسکارا یک امتیاز

19- پالرمو یک امتیاز

20- سیه نا منفی یک امتیاز